Estas son las razones por las que se te cae el cabello en otoño

La caída del cabello es algo que pasa con mucha frecuencia en los cambios de estaciones, pero debes saber que el pelo tiene su propio ciclo vital que consta de diferentes fases: anágena que es cuando el cabello está en crecimiento activo. Luego hay un periodo de transición de un par de semanas en la que la raíz deja de crecer y de nutrir el cabello. Esta fase se llama catágena. A los tres meses, se entra en la fase telógena o de reposo que es cuando el pelo se cae, dando comienzo de nuevo al ciclo.

En otoño, es posible que un mayor número de cabellos entren en la fase telógena, lo que hace que se caiga más de lo habitual. Esto se debe a que el cuerpo regula naturalmente el ciclo del cabello y la caída estacional es parte de ese proceso.

Así que la caída del cabello es algo natural de lo que no tienes por qué preocuparte ya que lo recuperarás en pocos meses. Lo que pasa en que en otoño el cuero cabelludo está más sensible y los aires secos y fríos producen sequía capilar y, por consiguiente, la caída del cabello. No hay evidencia científica que respalde la teoría de que en otoño se caiga el cabello más que en otras épocas.

Situaciones habituales en las que se te cae el cabello

En situaciones normales, en el 90% de los casos, el pelo se encuentra en fase anágena y es habitual que tengas una pérdida de entre 50 y 150 pelos al día. Ahora bien, entran en juego otros factores que, además del cambio estacional, influyen en la caída del cabello:

Variaciones Hormonales. Durante el otoño, algunas personas experimentan cambios hormonales relacionados con la disminución de la luz solar y la regulación del ritmo circadiano. Estos cambios pueden influir en el ciclo de crecimiento del cabello y llevar a un aumento de la caída estacional. Estrés. El otoño puede ser una época estresante para muchas personas debido al regreso a la rutina después del verano, así como la intervención de otros posibles factores estresantes. El estrés crónico o agudo puede tener un impacto negativo en la salud del cabello y contribuir a su caída. Dieta y Nutrición. La alimentación desempeña un papel crucial en la salud capilar. Durante el otoño, es posible que algunas personas descuiden su dieta, lo que puede llevar a deficiencias de nutrientes esenciales para el cabello, como proteínas, hierro, zinc y vitaminas, las cuales, son fundamentales para mantener un cabello fuerte y saludable. Reducción de la exposición solar. La disminución de la exposición al sol en otoño puede tener un impacto en la producción de vitamina D en el organismo. La vitamina D es importante para la salud capilar y su deficiencia puede estar relacionada con problemas de caída del cabello.

Si después de que hayas observado todos estos casos, notas que tienes una pérdida de cabello bastante mayor o que se prolonga en el tiempo, es recomendable consultar con tu médico, que te evalúe y que te mande a un especialista si fuera necesario para descartar otros posibles problemas mayores.