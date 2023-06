La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es la tercera causa de muerte en el mundo y el 80% de los españoles desconocía hace una década qué era la EPOC. En 2019 ocasionó 3,23 millones de defunciones y actualmente se ha convertido en la séptima causa de mala salud en todo el mundo, según la OMS. Es por ello que se trabaja en encontrar remedios a este problema. Porque la EPOC no se cura, pero puede mejorar si no se fuma, se evita la contaminación del aire y vacunándose. Puede tratarse con medicamentos, oxígeno y rehabilitación pulmonar. La actividad física ayuda a prevenir las complicaciones en casos de EPOC, pero lo normal es recurrir a determinados médicamentos que, en ocasiones, pueden tener consecuencias adversas. Estos son los riesgos de Zolpidem, el medicamento para pacientes con EPOC.

La EPOC puede tratarse con medicamentos, oxígeno y rehabilitación pulmonar

Un estudio realizado por expertos de la Universidad de Washington y presentado en la Conferencia Internacional ATS 2023 ha mostrado la incidencia de este fármaco hipnótico prescrito para el insomnio con cargas de benzodiacepinas. Su riesgo estaría en la depresión respiratoria e incluso muerte en pacientes con EPOC.

Estudios muy incipientes

El estudio comparó el riesgo de muerte o de exacerbaciones hospitalarias de los pacientes con EPOC a los que se recetaron benzodiacepinas con los que recibieron otros fármacos hipnóticos pero no benzodiacepinas. Pues bien, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica a los que se les recetó zolpidem no presentaron un mayor riesgo de exacerbaciones que requirieran hospitalizaciones o de muerte que aquellos a los que se les recetaron otros tipos de hipnóticos. Sin embargo, en comparación con los pacientes a los que no se recetaron hipnóticos, los investigadores observaron un mayor riesgo de muerte o exacerbaciones.

Se necesita más investigación para poder comprender mejor los riesgos de los hipnóticos entre los pacientes con EPOC

Bien es cierto que en total identificaron a 1.276 pacientes con EPOC que recibieron nuevas recetas de benzodiacepinas en los registros de la Administración Sanitaria de Veteranos y a 3.372 que recibieron nuevas recetas de otros hipnóticos. Y que los encargados del estudio consideran que "el mayor riesgo de los fármacos hipnóticos puede reflejar una confusión residual no medida relacionada con el insomnio y efectos adversos reales de los hipnóticos que afectan a todas las clases de hipnóticos". Pero la realidad es que se necesita más investigación para poder comprender mejor los riesgos de los hipnóticos entre los pacientes con EPOC.