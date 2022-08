¿Qué síntomas produce el éxtasis líquido inoculado en los 'pinchazos'?

La alarma suscitada a causa de los pinchazos denunciados por mujeres en las últimas semanas en locales y sitios de ocio y fiesta, están causando una oleada de mensajes e informaciones que alertan acerca de sus síntomas para poder actuar a tiempo. Hasta ahora, las víctimas de este tipo de ataques solían dar positivo en en drogas, alcohol, ansiolíticos o fármacos sedantes, sin embargo en este nuevo método esto no ocurre. Con esta nueva forma de sumisión química, las sustancias más usadas están siendo ketamina, benzodiazepinas y éxtasis líquido, potentes depresores del sistema nervioso central que inicialmente puede producir sensación de bienestar y euforia. Pero, ¿Cuáles son los síntomas adversos de alerta?, ¿Cuánto duran?

Esta nueva 'metodología' nació tras la pandemia con los primeros casos en R. Unido. De ahí, se extendió a Holanda, Francia, y ahora, España. Uno de los últimos casos es el de una niña de 13 años, que fue pinchada durante las fiestas de la barriada de Montevil, en la ciudad asturiana de Gijón. La joven dio positivo en la prueba toxicológica del Hospital en éxtasis líquido.

Los efectos se perciben a los 10 o 20 minutos del consumo, duran de 60 a 90 minutos, y desaparecen por completo a las 3 ó 4 horas. Por ello, es importante realizar los exámenes toxicológicos antes de que se agote el período de detección. Por ejemplo, si las agresiones denunciadas son de éxtasis líquido,uno de los peligros es que se vuelve indetectable en pocas horas para los análisis de sangre y orina convencionales.

En primer lugar, cabe destacar que sus efectos varían mucho de una persona a otra y tienen reacciones muy diferentes tanto por la dosis (a menudo se mezcla con agua y se toma vía oral) como por la pureza de la sustancia. Muchos de estos casos los hemos conocido por los mensajes que algunas usuarias han lanzado en redes sociales, cada vez más frecuentes en las últimas semanas en zonas de veraneo de nuestro país.

Hoy en la discoteca arena classic me han pinchado en el muslo. En cuanto me he dado cuenta he ido corriendo al portero de la discoteca, el cual, ayudandome, me ha sentado en un sofá y a los 10 minutos me he desplomado, quedándome semi insconsciente y con una sensación