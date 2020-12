El 31% de las nuevas infeccione de VIH se diagnosticaron en menores de 30 años

El COVID-19 ha cambiado nuestras vidas, ha modificado nuestros hábitos y ello afecta también a las personas con VIH. Aunque aún es pronto para tener datos de diagnóstico de VIH en los tiempos de COVID, estimaciones iniciales internacionales indican que las infecciones de transmisión sexual se mantienen. Como explica el doctor de la Torre, “en cuanto a la calidad de vida no hay datos sólidos que sugieran que las personas que viven con VIH corren un mayor riesgo de adquirir el SARS-CoV-2 o de desarrollar un COVID-19 más grave si lo adquieren, especialmente si su sistema inmunológico no está comprometido. Sin embargo las personas con otras enfermedades asociadas y/o un sistema inmunológico más débil pueden ser más vulnerables a la infección por COVID-19 ”.

La experta asegura que cuentan con una posición privilegiada para poder detectar la enfermedad en aquellos pacientes que desconocen tener la infección. Según explica Fernández de Simón, “ante un paciente que no conoce que está infectado por VIH y acude por otro motivo de consulta diferente, el hecho de que el médico de urgencias esté concienciado con este problema y la posibilidad de aplicar los protocolos (realizados con el consenso de la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas), permite que el paciente pueda tener un diagnóstico precoz , las pautas a seguir, así como la posibilidad de evitar nuevos contagios y una posibilidad de tratamiento en fases más precoces”.

Para Amparo Fernández de Simón , presidenta regional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) en Andalucía, “está demostrado que si queremos avanzar no basta con hacer lo mismo. Los Servicios de Urgencias juegan un papel primordial en los cambios de las estrategias que permiten mejorar los resultados ”.

El doctor Francisco Javier de la Torre es el director del Plan Andaluz frente al VIH/SIDA e ITS , médico especialista en medicina interna/enfermedades infecciosas y uno de los mayores defensores de la importancia de la detección precoz para frenar el avance de la enfermedad. Gracias a este plan todos los centros sanitarios públicos de Andalucía garantizan la asistencia a las personas con infección por el VIH, así como su acceso al tratamiento antirretroviral y a las terapias de las comorbilidades .

“Cuidar de nuestra salud es esencial para controlar la epidemia del VIH”

Con motivo de la celebración de la ‘European Testing Week’ y del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemora todos los años el 1 de diciembre, CESIDA, la coordinadora estatal de VIH y Sida, ha puesto en marcha la campaña “¿Cuáles son tus razones para hacerte la prueba del VIH?”. Esta iniciativa multimedia para concienciar sobre la importancia de conocer nuestro estado serológico con relación a esta patología y evitar el diagnóstico tardío del virus está protagonizada por 10 mujeres que cuentan las ‘razones’ para hacerse la prueba del VIH y los motivos para cuidar de su salud sexual.

Cada semana, según los datos de ONUSIDA , alrededor de 5.500 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contraen el VIH en el mundo y cerca de un 60% de las mujeres diagnosticadas eran migrantes. En España los datos epidemiológicos muestran, además, que las mujeres se diagnostican en peor situación clínica e inmunológica que los hombres. “La edad media en el diagnóstico de las mujeres es superior a la de los hombres y es superior entre las españolas en comparación con las mujeres procedentes de otros países”, explica Asunción Díaz, responsable de la Unidad de Vigilancia de VIH/ITS y comportamientos de riesgo del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, “el retraso diagnóstico de VIH es superior en las mujeres que en los hombres y está en alrededor del 50% de los nuevos diagnósticos, por lo que es necesario concentrar esfuerzos en mejorar el diagnóstico precoz”.

“Nuestra salud es esencial para que todas avancemos juntas. Seas quién seas, hay un motivo para hacerse la prueba y nosotras estamos aquí, contigo en esto”, declara Daniela Vega, actriz protagonista de “Una mujer fantástica”, ganadora de un Óscar a la mejor película de habla no inglesa y un Goya a la mejor película iberoamericana. Daniela colabora desinteresadamente en esta campaña junto a otras mujeres como Cayetana Guillén-Cuervo, actriz y presentadora de televisión; Carla Antonelli, política y activista trans de los derechos LGTBI; Sandra Delaporte, cantante y compositora; Itziar Castro, actriz; Diana Gómez, protagonista de la serie “Valeria”; Álex De La Croix, artista audiovisual, cineasta, y activista del gender fluid; Abril Zamora, actriz, guionista y directora; Esperanza Guardado, actriz y Ondina Maldonado, actriz y cantante del musical “Hoy no me puedo levantar” de Nacho Cano.