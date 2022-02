Leche de patata: Beneficios y todo lo que debes saber de esta nueva moda

Los cambios en la alimentación y la conciencia cada vez mayor de la importancia de los hábitos saludables para mantener un correcto funcionamiento del organismo e incluso del bienestar mental, está generando corrientes de adeptos a nuevas dietas y modelos alternativos de alimentación. Como consecuencia, dentro de estos planes están surgiendo, o ganando popularudad, alimentos de los que quizá no habías escuchado hablar antes. En los últimos tiempos, uno de estos productos es la leche vegetal. Existen diferentes tipos, algunas como la leche de soja o de almendras son más conocidas; otras, como la de patata, están ganando terreno en los últimos meses.

Así lo ha expuesto en un informe la cadena de supermercados Waitrose, que destaca esta bebida como una de las tendencias ''en los próximos meses'' y preparada para comercializarse en cafeterías. Si bien la preparación de la leche de patata no se conoce minuciosamente porque su elaboración completa forma parte del secreto comercial, podemos adelantar que este líquido se obtiene aplicando calor a la patata y, posteriormente, emulsionándola en aceite de colza. Quizá este sea su ingrediente 'secreto' , ya que su uso en España es muy poco común. Sin embargo, estos no son los únicos ingredientes de esta bebida procesada: este alimento también contiene agua, proteínas de guisante, fibra de achicoria, aditivos y saborizantes.

Detrás de su creación se halla la empresa sueca DUG acaba de ganar un Premio Mundial de Innovación en Alimentos 2021 en la categoría de Mejor Producto Apto para Alergia por su creación, según se ha hecho eco Euronews. La compañía presenta esta bebida de patata como una alternativa sostenible a la leche de vaca, además de afirmar que su producción es más ecológica que la de cualquier otra bebida vegetal.

''Nuestra elección de utilizar patatas como base significa que tenemos una bebida súper sostenible. Las patatas no necesitan mucho para crecer, lo que las convierte en un cultivo súper sostenible en comparación con otros como la soja, las almendras o la avena. Por no hablar de los productos lácteos'', comentaban desde la propia marca. Además, esta bebida no solo reporta beneficios para la sostenibilidad del planeta sino que puedes obtener muchos para tu salud. Te los contamos.

BENEFICIOS DE LA LECHE DE PATATA

-Apta para todo tipo de dietas e intolerancias: No contiene gluten, lactosa ni ninguna traza de frutos secos. -Grandes propiedades nutricionales: Aporte de calcio y vitamina D Y C y B6, además de ácido fólico y compuestos antioxidantes. -Baja en azúcar y grasas saturadas: Esto también es un plus si te estás cuidando, ya que podrás incluirla en cualquiera de tus comidas.