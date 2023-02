No es el primer caso ni será el último. Hace ya unos años causó especial impacto el fallecimiento de un joven en Cádiz por la ingesta de una tortilla de patatas en mal estado durante los Carnavales y la semana pasada más de un centenar de personas sufrieron la infección alimentaria por salmonelosis en el restaurante madrileño Casa Dani, famoso por sus icónicas tortillas. Porque más allá del típico debate sobre con cebolla o sin cebolla, a la hora de hacer una tortilla de patatas hay cosas mucho más importante en la que fijarnos.

La tortilla de patatas poco hecha es la pasión de muchos, también entre Betanzos y Logroño, donde se hace actualmente la mejor tortilla de España, pero ese placer tiene sus riesgos. ¿Por qué? Los huevos utilizados, la manipulación de los ingredientes o la forma de conservación de la tortilla pueden disparar el riesgo de intoxicación y exponernos a una salmonelosis por tortilla poco cuajada. Estos son los verdaderos riesgos.

Huevos frescos, higiene al cocinar y tortilla bien cuajada

A la hora de elaborar nuestra tortilla de patatas debemos utilizar siempre huevos frescos y lavarnos las manos con agua y jabón tras manipularlos para evitar así una contaminación cruzada hacia las sartenes, tenedores y cualquier utensilio que toquemos en la cocina.

También es muy importante el cocinado que le hacemos al huevo. Si el huevo viene contaminado con la bacteria de la Salmonella y no le aplicamos la suficiente temperatura a la yema para dejar la tortilla poco cuajada, el riesgo de contraer la enfermedad se multiplicado porque para destruirla es necesario alcanzar una temperatura aproximada entre 70ºC en el centro del producto. Si cuajamos la tortilla completamente estamos asegurando que el alimento no va a ser peligroso para su consumo.

Otro de los verdaderos riesgos a la hora de contraer la salmonelosis es utilizar para servir el mismo plato donde hemos cascado los huevos previamente. Si hacemos esto, estamos contaminándolo, aunque hagamos la tortilla más hecha y más sana del planeta.

Las tortillas de patatas deben conservarse a una temperatura inferior a 8°C

Por último, hay un aspecto importantísimo para evitar que la tortilla aumente potencialmente sus opciones de ir cargada con Salmonella. No conservarla en frío y dejarla expuesta durante varias horas a temperatura ambiente, como, desafortunadamente, suele hacerse en muchos restaurantes de España. Las tortillas de patatas deben conservarse a una temperatura inferior a 8°C

Así que ya sabes, cuando vayas a hacer o comer tortilla sigue estos consejos o si no, como apunta el tecnólogo alimentario y divulgador sobre nutrición y seguridad alimentaria Mario Sánchez Rosagro, no comas tortilla poco hecha si no quieres ganarte una buena salmonelosis.