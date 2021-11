Estos son los diferentes tipos de bebedores según el consumo de alcohol. ¿Cuál eres tú?

La dependencia alcohólica es uno de los principales problemas derivados de la ingesta excesiva de alcohol. Supone el uso prolongado de sustancia más allá de lo que pretendía el consumidor. Esta dinámica de toma constante de bebidas alcohólicas tiende a provocar una serie de lesiones a nivel neurológico, además de otras muchas enfermedades relacionadas.

El problema es que tenemos su uso tan normalizado que nos olvidamos de que no deja de ser una droga legal asociada al consumo social. Su potencial destructivo es con frecuencia pasado por alto, en muchas ocasiones, impiden ver que existe un problema. De hecho, existe un gran número de causas y pautas de consumo del alcohol en personas dependientes. Y también existen diferentes grados y escenarios en los que se desarrolla la adicción..

Antes se hablaba de personas que no bebían y de personas alcohólicas; Pero, se ha encontrado que entre aquellas personas que no beben y las que tienen una adicción, hay diferentes grupos de personas o 'bebedores'. No todos los que beben habitualmente tienen por qué convertirse en alcohólicos. ¿Cuáles son los diferentes tipos de bebedores?

TIPOS DE BEBEDORES

En este sentido se han establecido un gran número de clasificaciones, destacando la propuesta por Jellinek. Este autor clasifica a los bebedores y a los alcohólicos en cinco grupos distintos, con el fin de indicar los problemas sociales y terapéuticos propios de cada grupo.

Bebedores tipo Alpha:

Estos bebedores, utilizan el consumo excesivo, para mitigar los efectos de algún dolor emocional o psíquico. Su dependencia, por tanto, es psicológica, pero no física. No existe síndrome de abstinencia. El consumidor mantiene el control sobre el consumo, pero no lo abandona porque utiliza la sustancia para paliar otro tipo de problemas.

Bebedores tipo Beta

En estos bebedores tampoco existe una dependencia alcohólica. En esta, están incluidos los bebedores sociales, que consumen excesivamente provocando causar una lesión somática. Sin bebedores excesivo regulares que asocian el alcohol a factores socioculturales.

Alcoholismo tipo gamma:

En este punto, los individuos ya sí presentan adicción al alcohol. Manifiestan perdida de control ante la bebida y existe dependencia fisiológica, pero también una gran importancia de los factores psicológicos, que son los más importantes. En estos casos son relativamente frecuentes largos periodos de abstinencia.

Alcoholismo tipo épsilon:

llamado también alcoholismo periódico. Se da en las personas que presentan pérdida de control ante la bebida y problemas conductuales. El estado habitual de abstinencia o consumo moderado se interrumpe por episodios de ingesta masiva de alcohol.

Alcohólico DELTA:

Se trata de un perfil de progresión lenta. En este tipo de alcoholismo existe tolerancia, dependencia física y síndrome de abstinencia. Se caracteriza por un elevado volumen de consumo de alcohol diario, pero sin intoxicación y sin compulsión de exceder la cantidad. Los factores sociales son determinantes, son bebedores sociales incapaces de largos periodos de abstención.