Si te aplicas autobronceador,¿se puede tomar el sol?

En los últimos años cada vez es más común utilizar autobronceadores para lucir una piel bonita y bronceada en verano… ¡y en cualquier época del año!. Los autobronceadores se han convertido en la mejor alternativa para no dañar nuestra piel con el sol y no acudir a opciones como los rayos UVA, perjudiciales a largo plazo. En los últimos años ha mejorado su composición para que la aplicación sea más fácil y uniforme, la absorción más rápida, el tono más luminoso y natural, alejado del efecto de naranja y el fuerte olor que dejaba hace años. Pero, ¿son compatibles con el sol?, ¿debemos protegernos?

El autobronceador no tiene ningún inconveniente. De hecho, son muchos más los beneficios y ventajas. Además de vernos bronceados durante todo el año de una manera segura y 'natural', los dermatólogos explican que si la gente lo utiliza para conseguir una piel bronceada y de esta forma evita la exposición prolongada al sol, está cuidando su piel. Es decir, este producto calma esa ansia de verse la piel bronceada sin exponerse al sol que, como sabemos, causa envejecimiento prematuro de la piel, quemaduras y cáncer del piel.

¿ES COMPATIBLE CON EL SOL?

Si ya has aplicado el autobronceador y ves tu piel más bronceada, esto no debe engañarte. Este color que hay en tu cuerpo no tiene nada que ver con la melanina. En este caso, no se activa el mecanismo de síntesis de melanina como sí pasa con el bronceado natural, pero la piel, sin tener que estar expuesta al sol, va tomando un color más oscuro que el suyo propio.

Por lo tanto,los autobronceadores no proporcionan ninguna protección frente a la radiación solar. El tono bronceado se consigue por una reacción de los componentes de los autobronceadores con la piel, pero, como gemos mencioando, no hay activación de la melanina. Ambos mecanismos no son incompatibles: puedes exponerte al sol aunque lleves el autobronceador, pero tendrás que proteger tu piel con productos fotoprotectores para no quemarnos ni dañar la piel.

La protección de un autobronceador es demasiado baja, el oscurecimiento que se consigue con estos productos equivale a un factor de protección 4 y es totalmente insuficiente para protegernos del sol. En resumen, podemos intercalar ambos procesos para no perder el bronceado hasta que consigamos el color deseado, pero siempre con la protección adecuada.

¿Cómo aplicar el autobronceador de manera correcta?

Según las recomendaciones de Garnier, estos son los pasos a seguir para aplicarlo de manera correcta, sin que se queden manchas poco estéticas: