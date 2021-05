Cuánto ejercicio hay que hacer para compensar todo el tiempo que pasamos sentados

Hace poco más de un mes la OMS recomendaba el tiempo necesario de ejercicio a la semana para estar en forma. Desde 30 a 60 minutos diarios de ejercicio moderado a 150 minutos semanales, con actividades variadas, en función de la edad. Sin embargo, una investigación liderada por Sebastien Chastin, de la Universidad de Glasgow Caledonian, y Keith Díaz, del Centro Médico de la Universidad de Columbia, y publicada en un artículo en The Conversation, pone en duda esta estadística, ya que considera que el tiempo que pasamos sentados y el alto nivel de sedentarismo requiere algo más de esfuerzo que esas cifras.

Más de cien mil adultos de Estados Unidos, Reino Unido y Suecia participaron en este estudio, midiendo su actividad y su tiempo de permanencia en posición de reposo durante promedio de cuatro a 14 años y las conclusiones determinan que además del ejercicio físico 'deportivo' es necesario llevar un estilo de vida activo, ya sea caminando mientras vas a las tiendas, haciendo labores del hogar más intensas como cuidar el jardín, jugador con los niños, cocinar o guardar la compra. Acciones que combatan el sedentarismo y contrarresten los daños que produce estar sentado

Chastin y Diaz advierten que seis minutos de actividad ligera equivalen a un minuto de ejercicio moderado a intenso. Por lo tanto, necesitamos hacer tres horas de actividad ligera para obtener el mismo beneficio que 30 minutos de ejercicio. Así, un estilo de vida saludable y activo no se puede circunscribir a realizar actividad física moderada durante 30-60 minutos, como determinaba la OMS, sino que "hay muchas formas diferentes de lograr una mejor salud y longevidad".

El sedentarismo y el riesgo de muerte

Las investigaciones muestran que pasar demasiado tiempo sentado puede ser malo para nuestra salud de muchas maneras, incluso tanto como fumar. 30 minutos de ejercicio diario reduce el riesgo de muerte prematura hasta en un 80% para las personas que pasan menos de siete horas al día sentados.

Pero no tiene el mismo efecto para las personas que pasan entre 11 y 12 horas al día sentadas. Para esas personas un estilo de vida saludable requiere más de 30 minutos de ejercicio. Con media hora de ejercicio diario sólo reducirían el riesgo de muerte prematura en un 30%, combinándolo con cuatro o cinco horas de movimiento ligero al día.

Para finalizar con los elementos que pueden influir en la salud y el equilibrio ideal de movimiento nos falta un ingrediente: el sueño. En este sentido el estudio no termina de determinar los beneficios para la salud del ejercicio y el movimiento si no se duerme lo suficiente. Además, también deja claro si levantarse 30 minutos antes para hacer ejercicio, es positivo o no.

Lo que sí queda claro es que el camino hacia un estilo de vida activo es más accesible y realizable de lo que pensábamos, y no es sólo para los adictos del gimnasio.