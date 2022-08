El postre que funciona como el remedio más efectivo a la piel pelada

El verano es sinónimo de muchas cosas buenas, pero también trae consigo algunas riesgos derivados en gran medida del cambio de hábitos alimenticios o de la exposición al sol. Tomar el sol con moderación y con una crema solar de amplio espectro es fundamental para lucir un bronceado bonito y duradero, que es el objetivo más perseguido durante estos meses. Sin embargo, además de ver bonitos bronceados también es muy común ver pieles peladas, producidas por un daño directo en la piel como una quemadura de sol o una infección. La piel está continuamente expuesto al sol, el viento, el calor, la sequedad y la humedad excesiva como resultado de lo cual se irrita y daña.

Es un mecanismo que tiene la piel para desprenderse de células que han sido dañadas y reemplazarlas por células nuevas. Durante los días posteriores a la quemadura, las células muertas que tenemos en la superficie hacen de escudo protector mientras que se van acumulando nuevas células debajo ya que éstas son todavía muy frágiles y una vez que ya están ''listas'' empezaríamos a pelarnos.

Mucha crema, hidratación y paciencia. Pero también existen algunos remedios naturales que pueden ayudar, entre ellos algunos alimentos. Hay uno que te resultará poco familiar pero que es muy efectivo: la cuajada. La cuajada es muy nutritiva y puede ser un remedio incluso más efectivo que la crema hidratante.

Recuerda que si te has pelado es porque has sufrido un exceso de radiación solar, y más allá de lo poco estético que resulta, lo peor es que las quemaduras son peligrosas y aumentamos mucho el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Es por ello que siempre debemos evitar llegar a este extremo, aunque si te has despistado un poquito, te contamos los beneficios y cómo aplicar este postre sobre la piel.

Beneficios y cómo aplicarla

Los lácteos y sus derivados contienen vitamina D y E para procesar el bronceado. La vitamina D reacciona a la exposición del sol y protege la piel porque facilita la absorción del calcio por los huesos. Por su parte, la vitamina E favorece a la regeneración de la piel y disminuye la velocidad de 'pelado', por lo que conserva el moreno.

Asimismo, la cuajada mata a los microbios no deseados. Básicamente hidrata la piel y aporta un cutis radiante. Aplicar un poco de cuajada casera en todas las zonas afectadas. Mantener durante una hora después de lo cual se lava con agua tibia . Aplicar dos o tres veces al día para deshacerse de infecciones de la piel y para curar la piel dañada y pelada.