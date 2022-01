El mercado negro de la carrera oficial de Semana Santa: el gran reto pendiente

El mercado negro de la carrera oficial sigue siendo una verdadera lacra. A ojos de todo el mundo se sigue mercadeando con palcos y sillas en las páginas de anuncios. El 1 de enero se abría el plazo de renovación para los abonos de las sillas y palcos de la carrera oficial de la Semana Santa de Sevilla. Sus precios oscilan entre los casi 90 euros por silla, en la zona más barata del recorrido, y los casi 1.000 euros por un palco, que son seis asientos, en la Plaza de San Francisco.

El Consejo de Hermandades trata de asegurarse la recaudación de la carrera oficial en caso de suspensión de la Semana Santa, negando la devolución de los abonos, y de regular el derecho a libertad de expresión de los abonados, mediante un duro régimen sancionador, cuando uno de los verdaderos problemas está en el mercado negro de sillas y palcos.

Aunque son cientos de cofrades los que disfrutan de esta forma privilegiada de ver las hermandades, desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo, son muchos los que intentan acceder a estos abonos mediante la cesión de algunas de estas preciadas localidades.

A través de su propio reglamento, el Consejo establece una serie de normas en las que se prohíbe y se considera una falta grave la cesión o transmisión de estos abonos, sin hacer distinción en si se hace de forma gratuita o en contraprestación económica. Los titulares de estos abonos, en caso de hacer caso omiso a esta prohibición, se exponen a la pérdida total del derecho de uso o adquisición preferente de las sillas o palcos.

Pese a lo severo del reglamento, es fácil encontrar en páginas de anuncios por internet ofertas de sillas y palcos para la próxima Semana Santa. Llama la atención el contenido de estos anuncios, que ni siquiera disimulan la intención puramente comercial. Desde este periódico hemos hablado con algunos vendedores, quienes inicialmente quisieron asegurarse de que hablaban con un posible comprador real.

"Se venden de por vida y alquilan sillas y palcos en todas las zonas... ...todo con contrato y trato personalizado, se le muestra en persona el sitio donde esta ubicada su o sus sillas", puede leerse en un anuncio. Tras una llamada, accedemos a los supuestos precios que se piden por esas localidades, mucho más altos que los oficiales. "Por la Campana serían 500 euros toda la Semana Santa, en Sierpes 350, y en Virgen de los Reyes 400".

Consultamos el listado de precios oficial publicado por el Consejo de Hermandades. Una silla en La Campana o calle Sierpes cuesta 152,56 euros, impuestos incluidos, y en la Plaza Virgen de los Reyes 88,02 euros. Los precios en el mercado negro son más de cuatro veces más altos. ¿Habrá quien esté dispuesto a pagarlo?

La respuesta es afirmativa. "Estoy dispuesto a pagar una suma considerable de dinero (hasta 5 cifras si la ubicación es buena)", apunta un posible comprador en la misma página de anuncios. No son pocos quienes utilizan este portal para demandar sillas o un palco en la carrera oficial. Hemos hablado con algunos usuarios y en más de un caso exponen que no es queda otra, "hemos solicitado sillas en el Consejo pero no hemos tenido suerte y tenemos que buscar otra vía".

Los abonados de la carrera oficial tienen tres opciones reglamentarias en caso de no querer hacer uso de sus sillas o palcos. Pueden pasar la titularidad de las mismas a un familiar directo que lo desee, no renovarla la titularidad y perder por tanto el derecho preferente a la adquisición del abono, o renunciar al mismo solo por un año, en caso de no poder asistir a su localidad por el motivo que fuere (salud, viajes, trabajo...), recuperándolo al año siguiente. En ningún caso se contempla la cesión irregular o, mucho menos, la reventa.

Otro anuncio. "Se venden 2-4 sillas para la carrera oficial. Están situadas en la avenida, enfrente del Banco de España, fila 8. No tiene a nadie detrás, empiezan los palcos. Zona tranquila y muy visible. Se venden por imposibilidad de ir por motivos familiares". En este caso, el abonado debería haber leído el reglamento, y haber cedido por un año sus sillas al Consejo. Ahora se expone a perderlas, al incurrir en una falta grave.

En declaraciones a Diario de Sevilla, Rubén Sánchez, actual secretario general y portavoz de FACUA, afirma que el problema se solucionaría, en primer lugar, "contratando personal para realizar controles de acceso, pidiendo el DNI, para evitar que alguien que no sea el titular del abono se siente en las sillas. Si eso no lo hace el Consejo, mal hecho, y es una dejación de la responsabilidad".

En segundo lugar, Sánchez entiende que el sistema de adquisición preferente "no es correcto, porque pone en desigualdad de condiciones a los sevillanos. Esto tendría que ser un sistema mucho más democrático, mucho más popular, que provocara que cualquier sevillano, cada año, tenga derecho a entrar en la lista, y que fuera o bien una cola o bien un sorteo".

El secretario general de FACUA, entiende que el control de acceso a la carrera oficial debería ser "impuesto por el Ayuntamiento" y que "el Consistorio, y no el Consejo, debería elaborar una norma, no solo sobre los derechos y obligaciones del usuario y de la entidad concesionaria, sino sobre cómo debe ser el acceso a la adquisición de los abonos".

En este sentido, Rubén Sánchez califica de "injusto" el sistema actual, "que está provocando privilegios injustos a determinados sevillanos que en su día, por determinadas condiciones, tuvieron acceso a los abonos, privando de ese mismo derecho a otros sevillanos".