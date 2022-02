"Para Semana Santa la tendencia es favorable, pero podría remontar"

El epidemiólogo del Distrito Sanitario Sevilla, Eduardo Briones, lleva meses observando y analizando la evolución del SARS-CoV-2, conocido como coronavirus o Covid-19. En su dilatada trayectoria no ha visto algo parecido. Afirma que tuvieron conciencia de la magnitud de esta pandemia cuando empezó a morir gente en las residencias, con contagios masivos.

Tras dos años sin procesiones en Semana Santa, las hermandades sevillanas van retomando de manera progresiva su actividad. Cultos, ensayos de costaleros y preparativos propios de las fechas en las que nos adentramos. La pandemia seguirá presente durante estas celebraciones tan multitudinarias, y será de gran importancia seguir los consejos y recomendaciones de las instituciones y de los expertos en materia sanitaria, como los del Doctor Briones.

-¿Este virus ha venido para quedarse?

-Este virus, SARS-CoV-2, no lo vamos a eliminar de la faz de la tierra, lo mismo que otros coronavirus. Hay cuatro primos hermanos de este, con los que convivimos habitualmente. Su comportamiento todavía no lo sabemos, pero lo que sí es seguro es que se va a quedar. Tampoco sabemos las variantes ni las mutaciones que se producirán.

-¿Recomienda el uso de la mascarilla al aire libre?

-Es una medida de prudencia, fundamentalmente, sobre todo cuando pueda haber aglomeraciones, pero desde luego el virus no se contagia principalmente en exteriores, se contagia en interiores. Todo lo que hacemos en interiores sin mascarillas, y en sitios donde se agrupa gente, son situaciones de riesgo.

-¿Después de la variante ómicrom se esperan más mutaciones?

-Son muchos los factores... Esperamos que haya nuevas variantes, lo que no sabemos es si nuestra respuesta inmunitaria va a ser suficiente y qué características va a tener.

-¿Recomienda la tercera dosis de refuerzo?

-Es recomendable, claramente. Se ha visto que a los seis meses aproximadamente se pierde bastante la inmunidad, y hace que la población no tenga capacidad de respuesta. Es una buena idea. Los riesgos son mínimos y los beneficios son muy grandes.

-Metiéndonos en materia cofradiera, ¿Qué le parecen las recomendaciones de la Junta para los ensayos de costaleros?

-Me parecen bien. Creo que son sensatas. Unas medidas prudentes, teniendo en cuenta cuál es la actual situación. Lo importante en estas cosas es pensar en que no podemos, ni individualmente ni colectivamente, facilitar al virus la tarea de transmitirse. Todas las barreras que le pongamos son buenas, y la única manera de prevenirlo es poniéndole diferentes capas: ventilación, test, mascarillas, no agruparse mucha gente... Con una sola capa hemos visto que es imposible, y menos con una variante tan contagiosa. Las recomendaciones que se han hecho para los ensayos van en esa dirección.

-De todas esas "capas", ¿Cuál es la más importante?

-Me lo pones muy difícil… Yo creo que es importante que vayan todas las medidas a la vez. No quitaría ninguna. Es el paquete lo que hace que sea efectivo; el tomárselo en serio. Para conseguirlo es fundamental que estén todas las medidas puestas.

-Algunos capataces dicen que el uso de las FFP2 es incompatible con los costaleros

-Eso no es verdad. Además, hay FFP2 que son más cómodas, y en todo caso si alguien se siente incómodo se puede poner una mascarilla quirúrgica. Es recomendable la FFP2, pero es sustituible por otras más cómodas.

-¿Qué recomendaciones hace para estas próximas semanas de traslados, vía crucis y cultos multitudinarios?

-Mientras tengamos este nivel de contagios, muy alto todavía, esto puede remontar en cualquier momento. No nos tenemos que confiar. Aunque la curva viene claramente hacia abajo, si se vuelven a producir situaciones de riesgo puede volver a remontar. La recomendación es que haya el menor número de personas juntas, a la mayor distancia posible, con la mayor ventilación, con corrientes de aire, con mascarillas, y que no acudan personas con síntomas.

-¿Sería recomendable aforar las calles en procesiones multitudinarias?

-Sí sería una cuestión a tener en cuenta, siempre teniendo en cuenta que se pueda mantener una mínima distancia entre personas, que no haya aglomeraciones…

-¿Cómo actúa el virus en una bulla?

-Este virus se transmite de cuatro maneras: por contacto directo, a través de objetos contaminados, a través de gotas y a través de aerosoles. Las dos últimas son las más importantes. Por eso es fundamental que las personas que tengan síntomas, que pueden ser desde un catarro leve a otros signos más graves, no acudan a ninguna concentración, porque pueden contagiar a muchos a la vez. Los test de antígenos han ayudado mucho a controlar esta ola.

-¿Qué escenario contempla para la cuaresma y la Semana Santa 2022?

-Diría que es un escenario de prudencia y de vigilancia a cómo va evolucionando esto. Lo vamos viendo día a día. Ahora mismo estamos en una importante tendencia a la baja, pero sabemos que en cualquier momento podría remontar. De aquí a la cuaresma y la Semana Santa, la tendencia es que estemos en un periodo valle, en un periodo favorable.

-¿Habrá una séptima ola?

-Probablemente sí. No sabemos cuándo, pero por el comportamiento que ha tenido el virus hasta ahora sí. Puede que en algún momento aparezca una nueva variante, que será mejor o peor, y que vuelva a tener la capacidad de ponernos en jaque.

-¿Le sorprendió ver a tanta gente en las procesiones del pasado otoño-invierno?

-No me sorprendió porque sabía un poco las ganas que tenía la gente. Vi bastante conciencia, pero me daba mucho miedo el ver esas concentraciones. La gente fue prudente en general, al menos por lo que vi. Realmente no tuvo un impacto muy perceptible en nuestras curvas de contagio. Había cierto miedo y bastantes medidas recomendadas que se siguieron. El Consejo de Hermandades y la organización tiene mucha conciencia de esta problemática y de la contribución social que se hace con el ejemplo.

-¿Qué debo hacer si tengo una comida de hermandad?

-Eso es una situación de alto riesgo, claramente. Además en las comidas nos venimos arriba, estamos en espacios cerrados sin mascarilla y evidentemente no es lo más recomendable ahora mismo. Hacer actos en espacios como las iglesias, con todas las medidas, no son situaciones de riesgo; sí son situaciones de alto riesgo meterse con 30, 40 ó 50 personas en un local cerrado, hablando y gritando sin mascarilla.

-¿Cuándo podremos volver a ese tipo de actividades?

-En el momento que bajáramos por debajo de un umbral al que llamamos "de control", por debajo de 50 de incidencia a 14 días, o por debajo de 25, ya no circula en virus prácticamente, ya serían casos esporádicos.

-¿Será posible ver imágenes de aglomeraciones y gentío esta Semana Santa?

-No lo creo. Después de lo que hemos pasado no le podemos dar ventaja al virus. Aunque las cifras fueran buenas en un momento de control de la pandemia, habría que mantener las medidas de aforo, distancia y precaución en general.