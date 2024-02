Paso y Esperanza: "Siempre llevaremos un trozo de Jueves Santo en nuestros corazones"

Celebran en este año sus bodas de plata y ahora mismo es una de las formaciones más celebradas del panorama andaluz. La banda de cornetas y tambores del Paso y Esperanza, de Málaga, vuelve este próximo viernes a Sevilla para ofrecer un concierto de marchas procesionales a los pies del Cachorro. Aunque solo ha comparecido dos años en la Semana Santa sevillana, acompañando al misterio de la Exaltación, la impresión que causó su música entre los cofrades no cayó en saco roto y el recuerdo es más que grato. Charlamos con Daniel Zumaquero, presidente y director de la formación, a escasas cuarenta y ocho horas de viajar a la calle Castilla.

-¿Qué tal estáis? ¿En qué momento de su historia se encuentra Paso y Esperanza?

Estamos llenos de ilusión y esperanza Manuel, ya que nos encontramos en el año de nuestro XXV aniversario y con un año musical cargado de eventos y actuaciones, y en plena preparación de lo que será nuestra veinticinco Semana Santa.

-¿Cómo definiríais musicalmente vuestro estilo?

Soy de la opinión que hablando de música y aunque existan "estilos musicales" creo que lo entendemos mal. Hay que partir siempre de la corrección musical y a partir de ahí, lo que se llama estilo debería ser el carácter interpretativo de la obra. En nuestro caso buscamos la afinación fuera de las estridencias e intentamos siempre en cada obra llegar al espectador, entiendo que como todos los compañeros, pero cada uno dándole un sello que los caracterice, en nuestro caso toda la banda en las nuevas composiciones va alternando el protagonismo con lo que la banda al completo interpreta como conjunto.

-Volvéis a Sevilla… ¿Cómo surge esta oportunidad de tocar ni más ni menos que delante del Cachorro?

Dentro de los actos que teníamos en mente para celebrar nuestro XXV era llevar nuestra música fuera de Málaga y a un lugar emblemático, y a raíz de las conversaciones establecidas entre la hermandad del Cachorro y la nuestra pues nos surgió la idea y la oportunidad de poder ofrecer nuestra música al Santísimo Cristo de la Expiración de Sevilla, ciudad hermana de la que siempre llevaremos un trozo de Jueves Santo en nuestros corazones. También en la memoria tras la participación corta pero intensa debido a la pandemia y la lluvia con nuestros queridos hermanos de la Exaltación. Es un honor para nosotros poder estar a los pies del Cachorro y elevar nuestras oraciones en forma de música.

-¿Qué significa para vosotros?

Cachorro es Viernes Santo sevillano, Cristo hecho hombre expirando... Partiendo de ahí, es fácil entender que ponerse a sus pies va a ser un momento muy emotivo que no olvidaremos.

-¿Qué vamos a escuchar? Una pincelada, una idea de lo que queréis transmitir…

Vamos a plantear un concierto acorde a la imagen del crucificado, sobrio y elegante pero con momentos de fuerza y emoción que la corneta es capaz de transmitir con brillantez y dramatismo.

-¿Cómo ha sido la acogida entre los cofrades malagueños? ¿Sabéis de amigos que vendrán ese día a Sevilla?

Con expectación y sorpresa de poder venir a un lugar tan emblemático ya que el hecho de haber participado en una Semana Santa tan importante como la sevillana en Málaga los cofrades saben de la capacidad de la banda. Familiares amigos y algunos cofrades nos acompañarán el sábado 17 para vivir el concierto con nosotros.

-Sois reconocidos como emblema musical de la Semana Santa malagueña, pero ¿Cómo fue vuestro paso por Sevilla? ¿Qué recuerdos guardáis?

Ha sido una experiencia maravillosa en todos los sentidos. Tuvimos la suerte de poder acompañar al paso de misterio por excelencia de la Semana Santa sevillana, con uno de los mejores recorridos y en el día señalado de la Semana Santa. Pero aparte de todo eso, nos quedamos y me quedo personalmente con el hecho de haber conocido y ser amigo de unos cofrades de la Exaltación que son maravillosos cofrades y personas, desde su hermano mayor José Rufo, hasta su capataz Mariano Falcón y muchos costaleros que nos mostraron un cariño desmedido. Especial mención a un grande del costal y cofrade como es mi amigo Pedro Avendaño, teniente hermano mayor. Las muestras de cariño y aplausos del pueblo de Sevilla en la procesión magna del Santo Entierro fue un momento inenarrable que siempre llevaremos en nuestra alma.

-Quizás estamos más unidos de lo que pudiera parecer.

Evidentemente, somos andaluces y nos mueve la misma pasión, la Semana Santa, la pena es que todas se celebran en la misma fecha. Los andaluces debemos aprender a querernos y valorarnos más sobre todo en nuestras diferencias que es lo que nos hace aún mejores como pueblo.

-Fue breve pero intenso, aún así, los hermanos respaldaron el acompañamiento a vuestro titular. ¿Qué significó para vosotros?

Pues una gran alegría, aunque vino acompañada de una gran pena por no seguir acompañando en el tiempo que no estábamos tocando en Málaga al Señor de la Exaltación. Siempre ha sido un anhelo para la banda acompañar al Nazareno del Paso, Cristo imponente de Mariano Benlliure lo cual supone otra exigencia más a la banda para estar acorde a este reto ilusionante y, por qué no, estar a la altura de las expectativas generadas en nuestra hermandad al tomar esta determinación tras el respaldo mayoritario de nuestros hermanos. Esperamos que el Jueves Santo sea magnífico para nosotros en Málaga y para nuestra querida hermandad de la Exaltación aquí en Sevilla.

-¿En qué proyectos os encontráis actualmente trabajando?

En el mantenimiento y sostenimiento del importante nivel musical que hemos llegado en veinticinco años, cosa que no es fácil. También estamos inmersos en un proyecto musical cara a final de este año como colofón de los actos del XXV aniversario y poder ofrecerlo de manera estable cuando nos lo requieran como los celebrados y aclamados conciertos de Navidad que hemos ofrecido.

-¿Cuál es vuestra meta en el futuro más inmediato?

Seguir afianzándonos como banda de calidad, siendo conscientes que no somos una banda de moda ni referente, aunque algunos nos cuelguen esa etiqueta, la humildad siempre debe ser la base del crecimiento continuo.

-Un mensaje a los sevillanos que acudan el 17 de febrero a Triana.

Primero invitarlos a que nos acompañen a vivir una tarde noche emocionante donde escucharán la esencia de la banda con un repertorio que seguro les llevará a evocar momentos vividos en la tarde del Jueves Santo. Agradecerles de antemano su asistencia y aplauso. Nos vemos en el Cachorro.