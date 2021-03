Las Esperanzas comienzan sus septenarios en la Macarena y Triana

Las dos Esperanzas más populares de Sevilla, la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana, ocupan desde este domingo sus altares para la celebración de sus respectivos cultos cuaresmales, justo cuando va a cumplirse un año del estado de alarma en toda España.

La Esperanza Macarena sale de su camarín

En la Macarena, igualmente este domingo, 7 de marzo, a las 19:30, comienza el solemne septenario doloroso en honor a la Virgen de la Esperanza, que predicará el Canónigo de la SMPIC de Sevilla y Párroco de Santa Cruz, Eduardo Martín Clemens. El culto se iniciará con el rezo del santo rosario, seguido del ejercicio del septenario y la santa misa, con exposición, bendición y reserva del Santísimo y salve a la Virgen el último día. La Virgen se encuentra situada fuera de su camarín, presidiendo el altar.

Para este culto de reglas, la Macarena luce el manto de "Esperanza Nuestra", confeccionado en 1962 en el taller de Carrasquilla reutilizando piezas procedentes del palio rojo de Juan Manuel Rodríguez Ojeda de 1908 y del de Victoria Caro de 1942, y la saya denominada "de la casulla", obra del taller de Francisco Iglesias (2009).

El septenario y la función serán transmitidos en directo a través de los medios de la Hermandad de la Macarena. Además, se instalarán varias pantallas en el atrio de la Basílica para que un mayor número de hermanos participen en estos cultos garantizando la seguridad sanitaria en todo momento.

El horario de la Basílica será el habitual, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, sábados de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, y domingos de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

La Esperanza de Triana no estará en Santa Ana 49 años después

La Esperanza de Triana comenzará hoy, 7 de marzo, su solemne septenario doloroso en la Capilla de los Marineros, sita en la calle Pureza, algo que no ocurría desde 1972 al encontrarse en obras la Real Parroquia de Santa Ana, a donde normalmente se hubiese trasladado en andas si no es por estado de alerta causado por la Covid-19. Cabe recordar que el año pasado no se pudieron desarrollar con normalidad los cultos en honor a Nuestra Señora de la Esperanza.

Los cultos darán comienzo a las 19:00 con el rezo del santo rosario, seguido del ejercicio del septenario y eucaristía en la que ocupará la sagrada cátedra el sacerdote Adrián Sanabria Mejido, concluyendo el último día con la exposición y bendición con Su Divina Majestad al no poderse desarrollar la acostumbrada procesión claustral. La función principal de instituto tendrá lugar el domingo 14 a las 10:00, y será oficiada por el arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo Pelegrina.

Nuestra Señora de la Esperanza se nos presenta en su altar vestida con el manto azul que diseñara el ceramista José Antonio Peláez en 1998 y que fue bordado en los talleres de Fernández y Enríquez, además de lucir la saya del taller de Caro ejecutada en 2018 y que se trata de la reproducción de la antigua ejecutada con los bordados del traje de luces del torero Juan Belmonte y que se expone en el tesoro devocional. Cubriendo la cabeza de la Señora se encuentra la toca de sobremanto bordada por Benjamín Pérez en 1989, y ciñe en sus sienes la corona labrada por Jesús Dominguez en 1963, que para esta ocasión luce enriquecida con varias piezas del joyero de la Santísima Virgen. Igualmente, porta la faja militar de don Juan de Borbón, abuelo de Su Majestad el Rey Felipe VI, que le fue regalada por su familia con motivo de su nombramiento honorífico como capitán general de la Armada Española.

Como viene ocurriendo últimamente ante la situación sanitaria actual, las misas se emitirán en directo por los medios de comunicación oficiales de la hermandad.

El horario de la Capilla de los Marineros para venerar a Nuestra Señora de la Esperanza será desde el domingo 7 al sábado 13 de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00, mientras que el domingo 14 será ininterrumpidamente de 8:30 a 20:00.