Maria Grazia Chiuri, de Dior, visitó a la Macarena: la Virgen 'guapa' de Sevilla

La diseñadora de moda Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior, aprovechó su estancia en Sevilla, con motivo de la presentación de la nueva colección en el desfile que tuvo lugar anoche en la Plaza de España, para asistir a varias iglesias que son sede de diversas hermandades sevillanas, apuntando algunas ideas para futuros diseños.

"Frente a nosotros tenemos lo más adorado: la Virgen de Sevilla, 'la guapa'. Los broches son una característica de esta Virgen, un regalo de principios de 1900, de un famoso torero, que aquí se convierten en un símbolo de belleza y naturaleza", le explicaban a la diseñadora italiana en su visita a la Basílica de la Esperanza Macarena.

Maria Grazia Chiuri contemplaba el cuadro de la pintura de la Virgen de Guadalupe, patrona de México, que preside una de las capilla del templo, realizada en 1703 por Joseph Motas. "Aquí tenemos una síntesis de la Virgen María de América del Sur, y es invocador desde un punto de vista simbólico", afirmaba la directora creativa de Dior.

Sorprendente que una persona tan curtida en el mudo de la moda, que pasó por marcas como Fendi o Valentino, quede embelesada ante las obras de arte que atesoran nuestras cofradías. "Es fascinante ver las diferentes prendas con diferentes bordados y diferentes capas (mantos). Todos son diferentes. Hay ciertos elementos, como las flores y la luna, el tema del amor, la fertilidad, la procreación... es realmente increíble", comentaba.

Tal y como expresaba la marca Dior en sus redes sociales, María Grazia Chiuri fue "testigo de primera mano de la forma desenfrenada en que la feminidad se ha celebrado culturalmente durante mucho tiempo en la ciudad de Sevilla".

En su cuenta de Instagram, la diseñadora ha compartido imágenes de la Virgen de la O, la Virgen de las Angustias y la Macarena. "Su lujoso atuendo está lleno de detalles intrincados, incluidos colores vibrantes, exquisita artesanía de encaje y bordados", explicaba en un post dedicado a la Dolorosa de la Hermandad de los Gitanos. También posó junto a un cartel de la Hermandad de la Virgen de la Alegría, de San Bartolomé.

