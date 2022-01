Jesús Resa: "El reglamento de la carrera oficial es una barbaridad"

El Consejo de Hermandades y Cofradías convocaba el pasado 27 de diciembre a los hermanos mayores, para aprobar el nuevo reglamento que regula los abonos de la carrera oficial, de cuyos ingresos se benefician la totalidad de las cofradías. De las 125 hermandades solo participaron 70. Se registraron 67 votos a favor del reglamento, dos noes (Los Estudiantes y el Dulce Nombre) y una abstención (la Paz).

Jesús Resa Rodríguez, hermano mayor de la Los Estudiantes, ha concedido una entrevista a este periódico en la que expresa su postura y la de su hermandad ante esta cuestión. Resa fue uno de los dos hermanos mayores que dijeron no al nuevo reglamento, aunque no intervino durante la asamblea. Sí lo hizo Vicente Flores, hermano mayor de la Paz.

Tras la suspensión de las procesiones en 2020, la primera Semana Santa en pandemia, el Consejo terminó ofreciendo la posibilidad de devolver el dinero los abonados que lo solicitasen, tal como manifestaron los hermanos mayores en la asamblea extraordinaria del 26 de mayo. La cofradía del Rectorado fue la primera en hacer pública su posición al respecto, considerando que se trataba de una cuestión moral y entendía que el dinero debía volver a las familias, máxime en los tiempos de fuerte crisis como los que se avecinaban.

En 2021 no se llegaron a poner a la venta los abonos, puesto que las procesiones en Semana Santa se habían suspendido a finales de 2020. Ahora, con una Semana Santa todavía en el aire, el Consejo que preside Francisco Vélez vuelve a presentar un reglamento en el que no se contempla la devolución del dinero en caso de suspensión de los desfiles procesionales, por lluvia u otro motivo, tal como recoge en su artículo 7.

-¿Por qué la Hermandad de los Estudiantes ha votado no a este nuevo reglamento?

He votado fundamentalmente que no, aparte del régimen sancionador, que me parece una barbaridad, porque, aunque estoy de acuerdo, en parte, en valorar en derecho preferente que tiene el abonado en mantener su sitio para el año siguiente, no estoy de acuerdo en valorarlo en un 100%. Se podía haber hecho una cosa mixta, valorando en un 20% ó un 30% ese derecho, y el resto es el uso del palco. Porque por mucho que diga el reglamento, es una prestación de servicios. De esa manera, en caso de que no hubiese Semana Santa por el motivo de la pandemia, por lo menos recuperas el 80% y el otro 20%, o la cantidad que se cuantifique, sería para mantener el derecho del palco.

-¿Qué se cubriría con ese 20-30%?

Vería mucho más lógico que el Consejo se quedase con ese 20% que pierde el abonado, y con ese dinero, que es un millón de euros, ya tiene para mantener la institución y para ayudar a las cofradías, en una parte. Quedarte con el 100% del abono, sí o sí, me parece como poco abusivo y además creo que es ilegal.

-En ese caso, el artículo 7 habría que rehacerlo, ¿no?

Reharía muchas cosas del reglamento. Tampoco estoy de acuerdo con la exposición de motivos que se hace del reglamento, diciendo prácticamente que gracias al dinero que recaudan las cofradías pueden hacer caridad. Totalmente falso. Otra cosa diferente es que las hermandades tengan problemas si no cobran la subvención.

Los abonados hacen muchos esfuerzos para tener su silla en Semana Santa, como para quedarte con el dinero de la gente de esa forma.

-¿Qué opina sobre el artículo 7 y sobre el régimen sancionador?

El artículo 7 me parece excesivo. Que en caso de suspensión por una pandemia como la que estamos viviendo, por ejemplo, que yo pague un palco hoy y mañana me digan que no hay procesiones en Semana Santa y no reciba ni un duro... Me parece una barbaridad. También creo que es un excesivo que el Consejo, cuando habla del régimen sancionador, habla de faltas graves y faltas leves pero deja en el último apartado libre, donde dice que podrá castigar por lo que se dice en el reglamento o por lo que también considerase una falta. Me parece de Luis XIV, el Rey Sol: yo hago y deshago... Sobre todo que se pueda castigar a una persona que, en su derecho de expresión en cualquier sitio, pueda criticar cualquier cosa del Consejo.

-¿Debería el Ayuntamiento entrar en esta cuestión al ser quien cede el suelo?

No me gustaría que se pronunciara porque pudiera hacer daño a las cofradías. Han anunciado que lo pueden hacer. Lo lógico hubiese sido, a priori, haber tenido ese contacto con el Ayuntamiento y consensuar el reglamento antes de tener estos problemas.

-¿Qué pasará en caso de suspensión de las procesiones?

Ya lo dije en el 2020, que mi hermandad devolvía el dinero, que no queríamos el dinero, que no era lícito. Los abonados hacen muchos esfuerzos para tener su silla en Semana Santa, como para quedarte con el dinero de la gente de esa forma.