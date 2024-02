Nuria Barrera: "Veo demasiada gente en nuestras fiestas"

Si hablamos de arte hablamos, inevitablemente, de Nuria Barrera. Al leer su nombre a todos nos viene una imagen concreta a la cabeza, ¿verdad? Más allá de lo ya conocido, hemos podido descubrir un poco más cómo es su Semana Santa, cómo vive estos días, y cómo trabaja desde su estudio para hacernos sentir la Pasión a través de cada pincelada.

¿Qué es la Semana Santa para Nuria Barrera?

- Pues la Semana Santa para mí es la Semana para la que se vive todo el año. Yo, además, por mi profesión, prácticamente da igual el mes, que la estación, que tengo relación con esta fiesta. Así que, para mí, es la semana del año más hermosa y a la que me une mi profesión y mi Fe.

¿Cómo vives la Semana Santa?

- Pues la vivo muy intensamente, la vivo…Además salgo de nazareno, soy hermana de varias hermandades; soy hermana de los Negritos, hermana de la Macarena y hermana del Cachorro, y salgo el Jueves Santo con los Negritos. Entonces la Semana Santa es una semana muy importante en casa y procuro vivirla muy intensamente. Pero sí es verdad que me gustan mucho las vísperas y, para mí, la Cuaresma es una una época de preparación y de ilusión, de mucho sentimiento interior esperando esa semana. Luego la Semana Santa llega y se pasa volando, por eso en casa la vivimos muy intensamente.

¿Cómo ha cambiado la Semana Santa?

- Pues ha cambiado en muchos aspectos, en el tecnológico, por ejemplo…En muchos aspectos, pero yo en el que más noto cambio es en la gente. Antes podías salir a ver la Semana Santa. Yo recuerdo de niña que ya empezábamos a salir solos y salía con mis amigas y podíamos ver todo, además nos encantaba poner una cruz en todas las hermandades que íbamos viendo, y verdaderamente hoy día eso no se puede hacer igual. Veo demasiada gente, demasiada gente en nuestras fiestas que, por supuesto, Sevilla recibe con los brazos abiertos a todo el que quiera venir a disfrutar de nuestros días grandes, porque además así debe de ser. Pero es el cambio más grande que noto, eso y el de los móviles, grabando vídeos y demás, que a veces estorban un poco.

¿Cuál es tu mejor recuerdo en Semana Santa?

- Es difícil resumir el mejor recuerdo, pero quizás uno de los momentos más bonitos que yo recuerdo es la primera vez que mi hijo Gonzalo salió de de monaguillo, que además fue el año que hice el cartel de la Hermandad de la Macarena, y llovía, llovía a mares, él iba a salir con el Señor y recuerdo, además me emociono y todo porque no se podía llorar más. Ese niño no tenía consuelo, y recuerdo muchos amigos de los armaos cómo lo consolaban.

Tenemos fotos muy, muy bonitas de ese día en el que todos tenemos los ojos irritados de esa emoción y ese llanto, era un día muy bonito para él y para mí. Yo iba de nazareno y él iba y acompañando al Señor, como he dicho, y recuerdo la ilusión y a la vez la tristeza, porque íbamos para la Basílica y aquello se veía que no iba a salir adelante, pero fue un día muy bonito, de muchas emociones, y esos nervios y esa ilusión de él tan pequeño, pues lo tengo grabado en el alma.

¿En qué se inspira Nuria Barrera al hacer un cartel de Semana Santa?

- Bueno, eso depende de muchas cosas. Depende de la Semana Santa que contemos, de la Hermandad que sea. Si es una Semana Santa general, si es de una Hermandad, depende de muchas cosas. Lo que sí es muy importante es empaparse de la idiosincrasia de la ciudad o de la localidad, o de esa Hermandad o titular que tienes que anunciar.

Entonces yo lo que procuro es tener una relación estrecha con los que me lo encargan y nutrirme un poco, visitar a la Hermandad o la localidad que sea. Y hoy, gracias a Dios, a los medios que tenemos, podemos nutrirnos de muchos vídeos, de artículos y de mucha información de prensa, y eso ayuda, Ayuda mucho, es un soporte muy importante el técnico.

¿Cuál es el cartel más especial de todos los que has hecho?

- Esa es fácil. Verás, todos son especiales porque todos salen del mismo sitio, del corazón. Y todos están muy, muy meditados. Pero sí es verdad que es un cartel que sigue teniendo mucha repercusión, y rara es la semana que alguien no me pide o me escribe sobre él. Es el cartel de las Fiestas de Primavera, el famoso ropero, un cartel que, bueno, yo pensé haciéndolo ‘veremos a ver cuando se descubra y se vea que es un ropero’. No sé, era algo nuevo y novedoso, y la verdad que me preocupaba un poco la opinión que pudiese provocar, pero la verdad es que desde el minuto uno Sevilla lo hizo suyo, bueno, Sevilla, Andalucía y puedo decir que España, porque me llegan peticiones de muchos sitios, me escriben ‘oye, ¿y cómo podría hacerme yo de un cartel?’ Y la verdad es que sigo, mientras tenga de esos pequeñitos, mandándolos incluso por correo, es un cartel al que yo le di mucho y puse mucho cariño de él, y me lo está devolviendo con creces.

¿A qué devoción reza Nuria Barrera?

- Bueno, yo tengo que decir que soy muy Mariana. Entonces yo es verdad que, si, le rezo a Dios, pero soy muy de la Virgen, entonces para mí… yo le rezo a la Esperanza, siempre le rezo a la Esperanza. Yo cierro los ojos y a la que veo es a Ella. Y no puedo, no puedo evitarlo. Y si es verdad que a veces, pensando en Dios, veo al Gran Poder. Le veo, no sé por qué, ni soy hermana, pero yo creo que es el señor de Sevilla y es al que le pongo cara cuando cuando pienso en Él.