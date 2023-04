Repertorios de la Semana Santa de Sevilla 2023

Una práctica cada vez más habitual y que nos descubre aquello que no alcanzamos a valorar desde nuestra propia óptica. Tanto las propias cofradías como las diferentes formaciones musicales, una vez pasada la Semana Santa, vienen publicando durante estos días el repertorio de marchas procesionales interpretado tras las imágenes titulares y los diferentes pasos. No solo ocurre en los pasos de palio, sino también en los misterios, para que todo cofrade interesado pueda conocer aquella marcha que escuchó en la calle pero la desconocía por completo.

En agrupaciones y cornetas y tambores la variedad es patente por la variedad de estilos que existen y se escuchan en nuestras calles. Desde el clásico de Triana el Domingo de Ramos a la melodía inconfundible en la Madrugada; o el romanticismo cigarrero el Viernes Santo y la algarabía arrolladora del Lunes Santo con San Gonzalo. A las más conocidas a nivel local (Centuria o el Sol, por ejemplo, con su sello particular) se le suman otras formaciones que despliegan su propio repertorio combinado con marchas emblemáticas. Es el caso de la Pasión de Linares, que ha compartido recientemente la cruceta interpretada tras el Señor de la Paz.

#LaMúsicaDelCarmen | Este fue el repertorio de marchas interpretadas por @PasiondeLinares tras el paso del Señor de la Paz el pasado Miércoles Santo.#ElCarmen23 pic.twitter.com/xdzxtuMk1i — El Carmen (@Hdad_del_Carmen) April 21, 2023

Observamos clásicos como Alma de Dios, Perdona a tu pueblo o Reo de muerte perfectamente compaginadas con marchas de factura propia, como Sangre en tus clavos o Llegó tu hora.

Hay formaciones musicales que, incluso, van más allá y abordan otros prismas más completos. No solo comparten los repertorios ejecutados sino que trazan una serie de datos estadísticos y análisis acerca de la globalidad de su Semana Santa: número de marchas interpretadas, la más seleccionada, número de horas en la calle, porcentaje de marchas por hora... Una iniciativa que sirve como herramienta divulgativa y de conocimiento para los cofrades.

Un caso práctico es el de Virgen de los Reyes, que durante toda la Semana Santa ha interpretado 433 marchas en sus diferentes contratos, lo que supone un total de más de 46 horas de música. El Santo Entierro Grande, con San Gonzalo, y el Domingo de Resurrección se alzan como los días con más interpretaciones: 73 en total.

✍️𝐃𝐀𝐓𝐎𝐒 𝐒𝐄𝐌𝐀𝐍𝐀 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟑433 marchas interpretadas en 7 contratos, durante 46 horas y 50 minutos, recorriendo 22,7 kilómetros.Todas las hermandades contaron con una media de más de 8 marchas por hora, siendo la media global de 9,24 marchas/hora. pic.twitter.com/ZujDW4zDwu — Virgen de los Reyes (@AgrupacionVR) April 12, 2023

Bandas de música

No es un caso aislado. Estos análisis también se comparten en las bandas de música, que cada vez cuentan con más integrantes en su plantilla, lo que se traduce en una capacidad superior para poder interpretar un mayor número de marchas procesionales. Es el caso de la Banda Municipal de Arahal, cuyo repertorio para esta Semana Santa constaba de 163 marchas.

Una formación referente en este asunto (análisis y estadísticas) es la banda de la Cruz Roja, que continúa compartiendo todas las marchas que se han interpretado en sus diferentes acompañamientos en este 2023, desde el Sábado de Pasión en Torreblanca hasta su cierre en Castilleja de la Cuesta con la Inmaculada de la calle Real. Sobresalen las marchas de Farfán (sobre todo Pasan los campanilleros) y composiciones de reciente creación que atraviesan un momento de auge. La formación añade en sus datos el número de marchas ejecutadas y el tiempo en la calle.

Especialmente destacables los repertorios de la Virgen del Refugio y la Virgen del Rosario de Montesión, quizás el más completo y redondo de todos los repertorios "alegres" de la Semana Santa sevillana, sin repeticiones ni abusos de marchas efectistas.

¡Cuánta elegancia hay en la calle Feria!Al compás de Rosarios así sonaba el palio de @hdaddemontesion el pasado Jueves Santo.#SuenaCruzRoja pic.twitter.com/4hly200VvS — Banda Cruz Roja (@BandaCruzRoja) April 19, 2023

Otra formación musical que ha desgranado su cruceta es las Nieves de Olivares. Compartimos en esta ocasión el repertorio de la Virgen de la Palma, en el que apuntamos marchas propias como Virgen de la Palma de Quiroga y otras excelentes, como Hiniesta de Peralto o Virgen de Montserrat, que por desgracia cada vez caen más en desuso.

🤎🌿 Turno hoy para el repertorio con el que acompañamos por las calles de Sevilla a Nuestra Señora de la Palma Coronada📲 @HdadBuenFin #SuenaLasNieves #SSantaSevilla23 pic.twitter.com/ydXsW7dfsw — Las Nieves de Olivares (@BandalasNieves) April 22, 2023

Son algunos ejemplos que nos sirven como muestra y termómetro para conocer qué suena en nuestra Semana Santa y cómo las cofradías cuidan -no siempre- sus repertorios, sobre todo aquellas que aún no terminan de definir su estilo por la cambiante designación de fiscal de banda o paso. La banda del Maestro Tejera publicará pronto sus marchas procesionales, y en este asunto su director es claro: hay marchas que encajan y otras que no. Porque cada vez se antoja más complejo escuchar a Pedro Morales, a Gámez Laserna o a Manuel Borrego, así como a compositores contemporáneos de dilatada trayectoria, desde David Hurtado hasta Antonio Moreno Pozo y otros como Perfecto Artola. Tras la Macarena se escuchó Virgen del Carmen, la única que Artola dedicó a una imagen de la provincia de Sevilla.

🎶 La banda sonora del Cachorro en el histórico #SantoEntierroGrande23. 📝 Este fue el repertorio interpretado por #LaPueblaEnElCachorro el pasado Sábado Santo. 👌 Una auténtica delicia, @HdadCachorro.#SSantaSevilla23 pic.twitter.com/tJbXqh0J1Q — BM La Puebla (@BM_LaPuebla) April 10, 2023

El repertorio de Montesión es un claro paradigma de lo que anhelamos los más melómanos cofradieros: se puede trazar una cruceta popular, alegre y clásica atendiendo a marchas de calidad acreditada, sin caer en la monotonía de composiciones pasajeras. Ocurre de modo similar en la Virgen del Subterráneo, con Tejera (donde cada año se innova e introducen marchas fantásticas) o el palio de Dolores y Misericordia, en cuyos últimos metros de recorrido sonaron Procesión de Semana Santa en Sevilla, Nuestra Señora de la Palma o Jesús de las Penas. Sin mencionar, por supuesto, el del Cachorro, que obtuvo matrícula de honor en la exquisita selección de las marchas durante todo el recorrido del Santo Entierro Grande. Y La Puebla respondió con excelencia.

En esta cuestión las hermandades asumen un papel esencial: la formación musical es también patrimonio inmaterial de la Semana Santa y, por tanto, es necesario cuidarlo y proyectarlo para que no se diluya en la espesura de lo superficial.