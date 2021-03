El compositor Torres Simón obliga a Las Cigarreras a retirar sus marchas del nuevo disco

Como ya informó Diario de Sevilla hace pocos días, la banda de cornetas y tambores de Las Cigarreras estrenará un nuevo disco doble el próximo 24 de marzo, en el que se recoge el sonido en directo del concierto celebrado en el Teatro Romano de Itálica con motivo de su 40º aniversario, cuyos beneficios fueron destinados a la asociación de padres y madres de niños con cáncer.

Entre las obras se encuentran tres marchas del compositor Francisco Javier Torres Simón, "Soberana", "Una palabra tuya" y "Lux Aeterna". Como autor de los temas, ha pedido a la dirección de la banda que las retire del disco, al no estar conforme con la manera en la que la formación musical estaba gestionando su producción. Torres Simón afirma que "como productor colegiado me sentía en la responsabilidad de exigir que mi creación musical fuese producida por un productor acreditado, fuera quien fuera, pues de lo contrario, sería cómplice de un delito tipificado en el artículo 403 del código penal".

Las Cigarreras, tras no llegar a un entendimiento con el compositor, anunciaba la retirada de las tres marchas del disco "Llena Eres de Música", tras haberlas remasterizado al haber sido extraídas del sonido en directo del concierto, cuyas imágenes están colgadas en You-Tube desde entonces, ya que fue emitido en directo. La formación musical nacida en Los Remedios ha pedido disculpas a sus seguidores, quedando a disposición de quienes deseen anular la compra anticipada del disco.

El abogado Alberto Álvarez, del bufete Salalve, ha colgado un vídeo en su popular cuenta de Twitter "El Chiringuito de Bandones", explicando "desde una perspectiva legal" esta "polémica" suscitada entre la banda y el compositor. En resumidas cuentas, y tras consultar el código penal, la producción musical "puede ejercerse sin título acreditativo", por lo que Torres Simón "o se equivoca en su argumentario o miente deliberadamente". Si no hay delito, no hay cómplice. Por último, en cuanto a su autodenominación como "productor colegiado", es "del todo incorrecto, dado que sobre la producción musical existen muchas asociaciones pero no existe un colegio profesional de inscripción obligatoria".