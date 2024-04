'El Alma de Triana' de Tres Caídas en el nuevo tema del cantante Saiko

Un fenómeno más que consolidado y que asienta definitivamente la tendencia. La música procesional, especialmente la del género "cristero", trasciende plenamente su concepción original y ya forma parte de la cultura musical del país. Lo que empezó con C. Tangana o Califato 3/4 da un paso más y se convierte en un recurso cada vez más demandado entre los artistas urbanos. Y no solo en el plano estrictamente sonoro.

El granadino Saiko, uno de los artistas más escuchados del momento entre los jóvenes, ha lanzado su nuevo disco Sakura, de sesenta minutos de duración en el que se realiza "viaje musical por 8 planetas que lleva a los espectadores a través de paisajes exóticos y encuentros fascinantes". Y en ese viaje hallamos un título revelador. 3 Caídas es el nombre de uno de los temas que emplea, como base musical, la marcha El Alma de Triana, compuesta por el prolífico Francisco Ortiz, director musical de la formación trianera.

El tema, publicado esta misma noche, ya cuenta con miles de reproducciones en YouTube y en Spotify, y en él Saiko realiza un recorrido biográfico por su infancia, sus inicios en la música y su consolidación como fenómeno de masas en el rap y en otros géneros como el "trap" o el "reggaeton". La letra de la canción empieza expresamente con el nombre de la formación musical, Tres Caídas, para continuar con los siguientes "versos": Pero siempre me levanto ileso/ Rapeando en el colegio/ "Saiko" me lo puso mi hermano y ese fue el comienzo/ Toqué toda' las puerta', pero con todo y eso/ Me las cerraron, diciendo: "Tú no vale' pa' esto".

Ya en mayo del año pasado este mismo cantante utilizó como base la misma marcha en la canción Happy 21ST B-day Saiko. En esta ocasión la marcha se convierte en melodía protagonista de un disco que alcanzará infinidad de oyentes. Actualmente, son casi 15 millones de personas las que solo en Spotify siguen al granadino, que recurre a la música procesional como bandera de su tierra.