¿Por qué bailan los Seises de Sevilla en carnaval?

Es el baile menos conocido de estos diez niños que, pese a su cifra, reciben el nombre de Seises. La danza cortesana ante el Santísimo que protagonizan los días previos al Miércoles de Ceniza se convierte en el preludio inmediato de la cuaresma y uno de los ritos que, hasta hace poco, era muy íntimo. Desde este domingo hasta el próximo martes, a las 17:30, se podrán contemplar en el altar mayor de la Catedral, en el triduo que sirve de desagravio por los excesos que, desde antiguo, se cometen en carnaval.

Pero, ¿por qué bailan los Seis en esta fecha? La respuesta se remonta varios siglos atrás, en concreto al XVII, cuando Francisco de Contreras y Chávez, caballero veinticuatro de la ciudad (lo que equivaldría a un concejal actual del Ayuntamiento) legó en su testamento bienes al Cabildo Catedral para costear un triduo de carnaval en el que se adorara al Santísimo con idéntica solemnidad a como se hace en las octavas del Corpus y la Inmaculada.

La única condición es que no se podía disponer de ellos hasta que falleciera su esposa, para que no se viera desamparada. Por este motivo, los Seises no danzaron ante el Santísimo en los días previos a la cuaresma hasta 1695, año exacto en el que arranca esta tradición que ha llegado a la actualidad. El Cabildo, finalmente, tuvo que recurrir a sus arcas, pues los bienes no sufragaban todos los gastos.

La danza más desconocida

De las tres apariciones que protagonizan durante el año, ésta ha sido la más desconocida no sólo para los visitantes, sino para los propios sevillanos. Frente a las del Corpus e Inmaculada, el triduo de carnaval no viene precedido de una gran solemnidad, sino que tiene un carácter preparatorio de cara a la cuaresma. Un tiempo de vísperas que siempre se adelanta en la Sevilla cofradiera, que lleva ya semanas asistiendo a cultos de hermandades, conciertos de bandas, conferencias, presentaciones de carteles y los más variopintos actos que se multiplican -como el milagro de los panes y los peces- por estas fechas y que, por tanto, ensombrece cualquier acto que no esté directamente relacionado con las hermandades o su entorno más inmediato.

Los Seises usan, como en la octava del Corpus, los colores rojo y blanco. Su danzar y el sonido de las castañuelas se convierten en una de las estampas íntimas que sirve de transición entre el tiempo litúrgico ordinario y el de cuaresma. Tres días para arrepentirse de los excesos cometidos por la tentación de don carnal y para hacer examen de conciencia. Es tiempo de carnestolenda, de la retirada de la carne.

El próximo miércoles se impondrá la ceniza. En el templo metropolitano se podrá acudir a las misas que se celebran en esa jornada a las 8:30, 10:00, 12:30 y 18:00. A las 20:00 la presidirá el arzobispo, monseñor José Ángel Saiz Meneses. La Virgen de los Reyes ya estará vestida de morado y la ciudad entrará en una larga cuenta atrás hasta los días más esperados. Pero, mientras, conviene preparar el espíritu viendo danzar a los Seises de Sevilla. Hasta el martes se podrán contemplar, a las 17:30, en el altar mayor de la Catedral, a la que se podrá acceder por las puertas de los Palos y de San Miguel desde las 16:45.