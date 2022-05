"Una cofradía de Gloria no se saca exclusivamente con las subvenciones"

El cofrade Manuel Vizcaya López pronunciará este sábado el pregón de las Glorias de María en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. La primera vez que se subió a un atril fue en 1984, en el Colegio Marcelo Spínola de Umbrete. Luego llegaron más pregones y exaltaciones, como el del Distrito Triana, el de la Virgen del Rosario de Montesión o la exaltación de la coronación de la Virgen de la Salud de San Gonzalo, por citar algunos, siempre relacionados con la Semana Santa y sus cofradías. Aunque no se considera pregonero, cuando se lo han pedido lo ha sido.

Su cofradía de cuna es San Gonzalo. Más tarde se hizo hermano de la Esperanza de Triana, para salir de nazareno, y luego de la Estrella. Su nómina de hermandades ha ido creciendo a lo largo de los años, cuando fue tocando el martillo de hermandades que lo llamaron. Ahora saca Pasión y Muerte, el Viernes de Dolores, la Estrella el Domingo de Ramos, y Montesión el Jueves Santo.

"La cuadrillas de costaleros hoy día son una de las mayores canteras de hermanos que una hermandad puede tener", expresa sobre la situación actual de las cuadrillas de hermanos costaleros. Para Manuel Vizcaya, el costal también es una forma de crear esos lazos entre los cofrades y las cofradías. "No todos tenemos la suerte de tener vínculos afectivos en todas las hermandades" y las cuadrillas pueden ser una forma de acercamiento, "como un grupo de acólitos, o un coro".

Conoce a las hermandades de Gloria desde dentro, pues desde hace un año es hermano mayor de Madre de Dios del Rosario, Patrona de capataces y costaleros, a la que llegó muy joven de la mano del capataz trianero Manolo Bejarano. Su padre, Juan Vizcaya, también fue capataz de Sevilla. De él heredó su amor por las cofradías y su afición por las trabajaderas. Si su padre fue fundador de la cuadrilla de San Gonzalo, él vivió el nacimiento de la cuadrilla de hermanos de la Estrella, donde se estrenó en esto del martillo gracias a Ramón Sánchez.

"La grandeza de las glorias de Sevilla probablemente sea la humildad y el cariño que derrochan", comenta Vizcaya. El capataz nos abre las puertas de su clínica dental, donde figura su nombre precedido de la palabra doctor en una placa de cerámica. Su despacho está lleno de cuadros y recuerdos de momentos vividos. Una réplica a pequeña escala del Cristo de las Penas, de la Hermandad de la Estrella, ocupa un lugar visible.

No se esperaba la llamada para dar el pregón de las Glorias y no se considera pregonero. "Es una gran responsabilidad" y si los escribe es porque se lo piden, pero no los busca. Le han preguntado varias veces que si se ve en el Maestranza, dando el Pregón de los pregones. "¿Qué cofrade de Sevilla no ha soñado con ese pregón? Pero yo pienso en disfrutar mucho del pregón que, si Dios quiere, el sábado voy a pronunciar, y si algún día llegase el de Semana Santa creo lo disfrutaría y sería un orgullo para mí, sobre todo pensando en mi familia y en las personas que me educaron en esto".

En su pregón quiere dejar claro a los cofrades de Sevilla que "es muy importante que sepamos de dónde venimos", ya que "la mayoría de las cofradías de penitencia que hoy tenemos han nacido a colación de una hermandad de Gloria o por fusionarse con ellas". Según el pregonero, en ellas comenzaron "los rosarios y los cultos a la Virgen".

En su actual etapa como hermano mayor de una corporación de Gloria ha comprobado que estas cofradías "pasan bastantes necesidades a la hora de poder mantenerse". Sobre la subvención que reciben por parte del Consejo de Hermandades comenta que es "muy pequeña", aunque confía en el que la institución de la calle San Gregorio "siga aumentando, si es posible, esa ayuda".

Con respecto al reciente comunicado de la Hermandad del Carmen del Puente de Triana, en cuyas líneas exponen la posibilidad de no hacer su salida por la falta de la mitad de la subvención, Manuel es contundente en su respuesta. "No entiendo ese tipo de noticias, que son un poco sesgadas porque yo en octubre saqué la procesión de Madre de Dios del Rosario sin subvenciones". En este sentido afirma que hay que ser previsores en estos casos, y saber que "una cofradía de Gloria no se saca única y exclusivamente con el dinero de las subvenciones".

"No creo que hayan sido muy acertados esos comentarios sesgados, ni lanzarlos así a los medios de comunicación", continúa, recordando que el Consejo te da la posibilidad de pedir un adelanto, "solamente tienes que pedirlo, y no creo que te lo nieguen". Vizcaya concluye esta cuestión asegurando que "tienes que tener unos ingresos extraordinarios para poder llevar adelante el curso de tu hermandad de Gloria".

Estos días prepara con ilusión la romería del Rocío, que cada año hace a caballo con la Hermandad de Triana, a la que le gustaría dedicar más tiempo durante el curso. La Blanca Paloma es una devoción muy especial para él. "Cuando el Simpecado cruza el Quema siempre me acuerdo mucho de mi padre; en el pregón lo expreso. La última Virgen a la que le recé de la mano de mi padre fue a la Virgen del Rocío, y viniendo del Rocío para Sevilla tuvimos el accidente y él falleció".

Con once años perdió a su padre y maestro, Juan Vizcaya, al que cada año recuerda en alguna levantá del Domingo de Ramos. Fue inventor del izquierdo en la cuadrilla de San Gonzalo, un martillo que quizá pueda tocar algún día, aunque ahora ni se le ocurre "moverle la silla" a sus dos hermanos y amigos, Manuel y Luis Miguel Garduño. "Si algún día llega que sea un relevo natural", comenta.

En San Gonzalo fue costalero hasta los 40 años, cuando las nuevas generaciones se fueron abriendo paso en la cuadrilla y "estaba casi más tiempo fuera del paso que dentro". Soltó el costal para enfundarse la túnica blanca. Este último Lunes Santo, marcado por la lluvia, Vizcaya lo vivió todo en la ante presidencia del misterio del Soberano Poder ante Caifás. "Según los partes que se movían era una llovizna", explica. "Si te dicen que puede dejar de llover a los 20 minutos o a la media hora, pues no sabría decirte qué decisión tomar si tuviese la vara dorada", concluye.

En cuanto a los problemas de tiempo de paso por carrera oficial, afirma que "es muy difícil que se cumplan los horarios". "Hay cofradías que se ponen de a tres (nazarenos), y de a cuatro, y otras que siguen de a dos, por ejemplo". Con respecto a los minutos que tardan los en cruzar la Campana, Vizcaya apunta que "cuando se piensan en las marchas que se van a poner, se cogen las que caben en ese espacio de tiempo y después achuchamos para poder meter a la banda entera".