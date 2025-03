La más completa y rigurosa información de cuaresma en Diario de Sevilla

Una información rigurosa, cuidada y de calidad. Diario de Sevilla ofrece desde el próximo 5 de marzo, Miércoles de Ceniza, la más completa cobertura de la cuaresma en Sevilla, tanto en su edición impresa como en la digital a través de su sección El Palquillo, en la web www.diariodesevilla.es.

Coordinada por Carlos Navarro Antolín, subdirector del periódico; y el redactor Juan Parejo, cada día se publicarán una serie de páginas especiales con las informaciones más destacadas, el más completo análisis de todo lo que acontece en las hermandades y una agenda con los principales actos y cultos.

Este despliegue se completa con toda una serie reportajes históricos, artísticos y de investigación sobre la Semana Santa de Sevilla que ofrecerán una visión renovada de la fiesta.

Series especiales

Como cada año, las series especiales de reportajes serán uno de los referentes de la información de la cuaresma en Diario de Sevilla. Serán tres colecciones las que podrán disfrutar los lectores.

Los jueves será el día dedicado a El aprendiz, a cargo de Diego J. Geniz. En ella se darán a conocer las ancestrales oficios que se desarrollan para la Semana Santa con visitas a algunos de los más destacados artesanos que mostrarán cómo se llevan a cabo estas complejas tareas.

La Priostía es el título de la sección firmada por Reyes Rocha que se publicará todos los martes. En estas páginas se analizarán con detalle el papel de las protagonistas femeninas de la Semana Santa.

Los sábados será el turno de Las Retahílas, serie que desde hace muchos años firma el periodista Francisco Correal, medalla de oro de Sevilla. En esta sección se publicarán reportajes y curiosidades sobre la Semana Santa y las cofradías con el particular y celebrado estilo de este cronista de Sevilla.

Las mejores firmas de opinión

Las columnas de opinión servirán de nuevo de complemento a una cuidada información tanto desde el punto de vista gráfico como en la selección y tratamiento de la actualidad. Las firmas de primer nivel en su campo contribuirán a aportar visiones enriquecedoras desde otras perspectivas.

Diario de Sevilla mantiene un destacado y equilibrado equipo de colaboradores que ofrecerán, cada uno desde su espectro, el análisis de todo lo que vaya aconteciendo durante la cuaresma.

El periodista José Joaquín León, consejero editorial y articulista del Grupo Joly, que este año será el encargado de pregonar la Semana Santa de Sevilla; los pregoneros Eduardo del Rey, abogado; José Ignacio de Rey, también abogado; y Francis Segura, historiado y profesor; el sacerdote Pablo Colón; la historiadora y divulgadora Reyes Pro. Este año será novedad la firma de Silvia María Pérez González, catedrática de Historia Medieval de la UPO. Todos ellos ofrecerán sus opiniones semanalmente.

El cofrade Jesús Rodríguez de Moya se asomará cada jueves a la web con su columna La Bocamanga.

El hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, volverá a asomarse a las páginas del periódico con una periodicidad semanal durante la cuaresma para ofrecer sus particulares reflexiones sobre la Iglesia y las cofradías.

Las firmas de opinión en la web las completan dos ex hermanos mayores: Ignacio Valduérteles, doctor en Economía y ex hermano mayor de la Soledad de San Lorenzo; y Adolfo López, médico y ex hermano mayor del Cerro del Águila.

La opinión se completa con el comentario diario de Carlos Navarro Antolín, subdirector de Diario de Sevilla, en su sección Puerta de los Palos, que el domingo se seguirá publicando a página completa.

Las mejores imágenes

La información gráfica cuenta con espacio destacado en las páginas del periódico. A la labor diaria desarrollada por los fotógrafos de Diario de Sevilla, Antonio Pizarro, Juan Carlos Muñoz, Juan Carlos Vázquez y José Ángel García, se suma la firma destacada de Manuel Ruesga Bono, maestro de fotoperiodistas y Medalla de Oro de Sevilla, a través de su clásica sección El Retrato.

El Palquillo, la web cofrade de Diario de Sevilla

Diario de Sevilla a través de El Palquillo, su sección cofradiera, ofrecerá cada día la información más actualizada, que contará con las mejores galerías gráficas o reportajes multimedia.

El Palquillo, con la firma destacada del periodista Manuel Lamprea, continúa la apuesta especial por el vídeo, con reportajes y entrevistas de todo tipo, y los formatos actuales. En la página web también se podrán consultar los actos y cultos que desarrollen las cofradías. Igualmente, se refuerza la presencia en las principales redes sociales.

Esta cuaresma vuelven Los Podcast de El Palquillo. Las redactoras Rosario García y Paz Seco repasarán la actualidad de la semana y entrevistarán a hermanos mayores y otros personajes destacados.