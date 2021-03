Un curso para profesionalizar cofrades

Esta mercantilización de las hermandades ha requerido una profesionalización de sus dirigentes, lo cual ha derivado en formaciones de este tipo, que están teniendo éxito entre los ávidos cofrades que entran en ellas. No obstante, su director avisa que la formación es "técnica". Es decir, no tratan "temas litúrgicos o pastorales" . La primera edición fue exclusivamente de derecho, pero las peticiones de los alumnos han hecho que actualmente tenga módulos de gestión económica, conservación del patrimonio, marketing, redes sociales o historia, entre otros asuntos.

Profesores y alumnos de otras partes de España

"Me llegaban por correo cofrades de fuera de Sevilla y ahí surgió la idea de hacerlo online". Así se percató Felipe García de Pesquera, director del curso, de la necesidad que tenían personas de toda España de una formación de este tipo. No se equivocó. La mitad de los inscritos no vive en la provincia de Sevilla y un 15% lo hacen fuera de Andalucía. "Hay alumnos de Toledo, Murcia o Madrid", detalla orgulloso. Además, García de Pesquera ha querido sumar puntos de vista diferentes a los de la Semana Santa de Sevilla y está incorporando progresivamente profesores de otras provincias. Para él, saber que sus módulos llegan hasta cofrades de otras diócesis es motivo de orgullo, pero también de responsabilidad. "Tener alumnos de fuera nos convierte en referencia y nos hace exigirnos más", explica. Y también permite que el contenido de la formación se enriquezca con problemáticas existentes en otras ciudades que en Sevilla se han superado o no existen por la idiosincrasia de cada ciudad.