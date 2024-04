"He echado en falta un poco de acogida por las más beneficiadas: las hermandades"

Todo un hito en la historia fiscal reciente de nuestro país. El sector del arte sacro consigue rebajar al 10% el IVA y dispone, además, de un epígrafe propio, lo que constituye una noticia de simpar consideración en la religiosidad andaluza y en los profesionales del gremio, que llevan desempeñando su labor siglos de historia. Una cuestión que no solo beneficia a los propios trabajadores, sino que revierte directamente en las hermandades y cofradías, una cuestión que no puede pasar de soslayo.

Precisamente es lo que ha reivindicado el presidente de la Asociación Gremial, Francisco Carrera Iglesias. La institución, que se ha reunido en innumerables ocasiones con el Secretario de Estado durante los últimos tres años y medio, ha alcanzado la fórmula perfecta para que se reconozca este 10% y no solo para Andalucía, sino para toda España. "Que Hacienda te reconozca con un epígrafe en concreto es algo histórico que, además, dignifica al sector. Eso no ocurre desde hace muchos años, y en parte gracias a la sensibilidad de las personas que ahora mismo están al frente del Ministerio", apunta Paquili en declaraciones a PTV Sevilla.

Hace unos días María Jesús Montero, titular de Hacienda y vicepresidenta primera, visitó el corralón de la calle Goles para manifestar públicamente su acuerdo con esta novedad. "Ella estuvo en todo momento informada, al fin y al cabo es la que tiene que dar el ok al acuerdo. Quería decirnos públicamente que lo apoyaba. Ahora bien, todo esto debía nacer en Andalucía y concretamente en Sevilla. Hemos coincidido en el tiempo con ella al frente", explicaba.

Sin embargo, hay una cuestión que ha querido expresar el presidente con respecto a las principales beneficiadas: las hermandades. "A nivel de artesanos la gente está encantada, y fuera de Andalucía la repercusión ha sido tremenda. Sin embargo, sí he echado en falta, y no se trata de reprochar, acogida por las primeras beneficiadas: las hermandades. No he leído ningún tuit de agradecimiento hacia la asociación. Lo digo porque no me cuesta ninguna prenda. No somos conscientes de lo que se ha conseguido, no es nada fácil. El beneficio será per saecula saeculorum. Las cofradías se benefician porque en un presupuesto de 300.000 euros, no es lo mismo que se pague un 21% que un 10%. Los artesanos se benefician porque al cobrar el IVA rebajado se recibirán más encargos, y a partir de ahora trabajaremos contra el fraude", apostilla.

A este respecto, se busca también eliminar la competencia desleal, que "ya no tiene ningún sentido. Ahora la gente se tiene que dar de alta. Entiendo que haya cosas que puedan chocar, pero tenemos que buscar una fiscalidad justa, que beneficie a un sector que soporta un IVA pero no se lo puede desgravar. En definitiva, echábamos en falta un agradecimiento, que ya de por sí nos lo transmiten verbalmente los hermanos mayores, pero también públicamente", sentencia.