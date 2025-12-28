Fallece el sacerdote misionero Alfonso Francia

Luto y dolor en la familia salesiana. La Inspectoría de María Auxiliadora ha notificado el fallecimiento de Alfonso Francia Hernández, sacerdote misionero, a los 88 años de edad. Había cumplido los 72 de salesiano y los 62 desempeñando el oficio de servir a Dios. Su fallecimiento ha causado hondo pesar muy especialmente en el Polígono Sur, debido a la vinculación que mantenía con la parroquia de Jesús Obrero. Precisamente el pasado 16 de diciembre participó en el triduo en honor a Santa María de la Esperanza, en dicho templo.

La capilla ardiente estará en la parroquia este lunes 29 de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00. La Misa funeral por su eterno descanso tendrá lugar en el mismo templo, este lunes, a las 19:30.

Alfonso nació en Barruecopardo (Salamanca), el 13 de agosto de 1937. Sus padres se llamaban Gregorio y Ángela. Estudió en los Salesianos de Antequera y Montilla de 1948 a 1952. Hizo el noviciado en San José del Valle, donde profesó el 16 de agosto de 1953. La filosofía la estudió Utrera Consolación (1953-55). El tirocinio lo realizó en Utrera Carmen y Alcalá de Guadaíra (1955-59). La profesión perpetua la emitió en San José del Valle, el 12 de julio de 1959. Tras los estudios de teología en Posadas y Lyon, fue ordenado de sacerdote en esta última ciudad, el 30 de marzo de 1963. Alfonso desempeñó su misión pastoral en las Casas de Algeciras (1963-65); Mérida (1965-66); Sevilla Triana (1966-70 y 2004-08); Sevilla Casa Inspectorial (1970-71 y 1973-74); Estrasburgo (1971-73); Sevilla Residencia Universitaria (1974-75); Sevilla Centro de Estudios Catequéticos (1975-86); Madrid Casa Don Bosco (1986-88 y 1990-2004); Madrid Carabanchel (1988-90); Lima (2008-23); y Sevilla Residencia “Pedro Ricaldone” y Badajoz (2024-25). Este curso estaba en la Comunidad de Sevilla “Jesús Obrero”.

Alfonso era Diplomado en Catequética y Licenciado en Teología Pastoral. Fue Delegado Inspectorial de Pastoral Juvenil en Sevilla (1969-71); Delegado Episcopal de Catequesis de Jóvenes de Sevilla (1973-75); Director del Centro de Estudios Catequéticos (1978-86), Delegado de Comunicación Social (2004-06); Director de la Revista “Misión Joven” (1986-90); Director del “Boletín Salesiano” y Delegado Nacional de Comunicación Social (1996-2004), Director de ANS-España (1993-2004); etc.

Alfonso "era un salesiano de una gran creatividad, alegre, optimista, autor de numerosos libros de Catequética, Pastoral, Educación, etc. Un salesiano que se empeñó en educar desde lo positivo, que enseñó a muchos a dinamizar grupos, a saludar con entusiasmo cada mañana, a ser coherentes… Que aprovechó hasta el último momento las nuevas tecnologías para comunicar el mensaje del Evangelio", señala la Inspectoría. Descanse en paz.