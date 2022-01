Una fiesta inagotable

Otro libro sobre Semana Santa pensarán algunos lectores. El autor, el historiador Manuel Jesús Roldán, responde: "Es inabarcable". Por ello, continúa su labor divulgativa sobre la celebración religiosa. Esta vez, dando una visión objetiva al tiempo que hace una recreación histórica de momentos puntuales. "Es algo científico y poético", explica este profesor de Historia del IES Macarena. Una advocación que aparece en su obra, Estampas de la Semana Santa que nunca te contaron, y que lleva en la cartera en forma de estampita junto a la del Cristo de las Almas y el Señor de Pasión. Aunque él separa ambos conceptos, buscando aquel subgénero literario-periodístico "común en los años 20 y 30".

También evita aludir a dos conceptos que considera "manidos": leyenda y vivencia. Al primero lo califica casi de mal necesario, pues "la leyenda es fundamentalmente falsa, pero nos sirve para explicar la ciudad" y, además, "la Semana Santa no necesita de ellas porque su historia es fantástica y no necesita que la falseemos". Por ello, se centra en el plano histórico. Algo que ya hizo en su Historia General de la Semana Santa de Sevilla, que será reeditada con dos capítulos nuevos que aluden a la pandemia que aún padece la sociedad. No obstante, cree que el coronavirus será tratado por la historia en el futuro "desde un punto de vista muy sentimental". Él prefiere que esta obra, además de "contar cosas a quienes no las conozcan", motive a escribir más libros sobre Semana Santa.

Este objetivo pedagógico está estrechamente vinculado con la idea de escribir para que otros lean y también escriban. Por ejemplo, sus alumnos, que llegan a él "gracias a las redes sociales", a las que ve como "un medio que hay que usar para enganchar a los jóvenes a la lectura". Para ello, utiliza bien y mucho la imagen. En el caso de este volumen, de más de 200 páginas y editado por El Paseo, fotografías. De entre ellas, destacan dos: la portada y la contraportada. La primera muestra a dos nazarenos de la Hermandad de San Bernardo junto a un hombre en bicicleta. "Es totalmente atemporal", explica Roldán, que aprovecha para reivindicar a su autor, José Antonio Zamora. También lo hace con el fotógrafo que le ha cedido la estampa de la contraportada: Jesús Martín Cartaya. En su caso, la imagen muestra el regreso en andas de la Virgen de la Piedad de la Hermandad de la Mortaja. Curiosamente, un Domingo de Resurrección en la Plaza del Pan.

Esa foto pone el punto y final a medio centenar de estampas que recorren la historia de la ciudad desde el siglo XVII hasta nuestros días. Revelando detalles de devociones, marchas o lugares de Sevilla que no serían los mismos si en primavera no salieran pasos a las calles. Tres bloques vertebran la obra: Historias, de índole cronológica; De arte y de artistas, donde cobran protagonismo la Historia del Arte y sus creadores; e Interiores y exteriores, compuesto por relatos emocionales. Todo ello contado de forma ágil y amena para abarcar a todos los públicos cofradieros.