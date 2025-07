Gonzalo Pérez Oliver, candidato a hermano mayor en San Gonzalo

El cofrade Gonzalo Pérez Oliver ha anunciado formalmente su intención de presentarse como candidato a hermano mayor a la hermandad de San Gonzalo. La cofradía del Barrio León celebrará cabildo de elecciones el próximo domingo 26 de octubre, al que concurrirán al menos dos listas con la confirmación de la de Pérez Oliver.

A través de una carta, el candidato ha presentado su candidatura "contando con el beneplácito y apoyo del actual Hermano Mayor, al cual hay que agradecer su importante labor y el trabajo que deja realizado. Lo hago movido por un firme compromiso de servicio, una fe arraigada y el deseo sincero de seguir construyendo, junto a todos nuestros hermanos, una Hermandad viva, fraterna y centrada en Cristo, dando continuidad a la línea de trabajo y a los proyectos que, con tanto esfuerzo y dedicación, se han desarrollado en los últimos años", señala.

"Desde mi infancia he participado activamente en la vida parroquial y el seno de la Hermandad, colaborando en las celebraciones litúrgicas, en la organización de actividades pastorales y en el acompañamiento de los más jóvenes. Estoy confirmado y casado en la Parroquia de San Gonzalo, donde también ejerzo como catequista desde el año 2011. Actualmente, tengo el honor de formar parte del Consejo Pastoral, lo que me permite seguir contribuyendo al crecimiento espiritual de nuestra comunidad parroquial. Siempre he entendido que la Hermandad y la Parroquia deben caminar unidas, en comunión y al servicio del Evangelio. No concibo la Parroquia sin la Hermandad, ni la Hermandad sin la Parroquia. Esta convicción ha guiado mi compromiso y mi forma de vivir la fe, buscando siempre la integración plena en la vida parroquial y el testimonio cristiano en nuestra feligresía", abunda en la carta.

"Presento esta candidatura con humildad, pero también con la firme convicción de que, con la ayuda de Dios y el apoyo de todos nuestros hermanos, podemos seguir avanzando en la misión de evangelizar, fortaleciendo los lazos de fraternidad, cultos, formación y caridad. En este sentido, deseo seguir impulsando el crecimiento de nuestra cofradía, que hoy es una de las más grandes y numerosas de nuestra Semana Santa, trabajando por su mejora continua tanto a nivel organizativo como en lo que respecta a nuestra Estación de Penitencia del Lunes Santo", finaliza.

En sus años al servicio de la hermandad ha desempeñado cargos como el de promotor sacramental -en este último mandato de Manuel Lobo-, prioste o consiliario. La otra candidatura que ha presentado su lista es la que conforma el cofrade Juan Ogazón.