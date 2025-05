La gran procesión de Roma con el Cachorro, a expensas de un posible adelanto horario

Faltan apenas siete días para que el Santísimo Cristo de la Expiración y la Esperanza de Málaga comiencen a recibir culto continúan produciéndose ciertas modificaciones en vistas al acontecimiento más esperado de los últimos tiempos: la gran procesión del día 17 de mayo por las calles de Roma, en la que participarán el Cachorro y la dolorosa costasoleña con motivo del Jubileo de las Cofradías.

En ese sentido, el comité organizador ha solicitado al Vaticano la opción de adelantar el horario de salida de la procesión, fijada en un principio para las 17:00 horas, con el objeto de que se produzca a las 14:00 de la tarde, es decir, tres horas antes de lo previsto. A expensas de la confirmación oficial todo hace indicar que dicha petición será atendida y la procesión, por tanto, se prolongará en el tiempo con el objetivo de que la duración completa de la misma sea de ocho horas, hasta las 22:00. De hecho, ya el pasado viernes, durante la reunión informativa a los hermanos del Cachorro, se comentó esta posibilidad y se desgranaron todos los detalles del acceso a la Piazza Celimontana, para empezar a formar el cortejo en torno a las 12:30 del mediodía.

El itinerario, de igual modo, se mantiene tal y como se informó en su día: Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massimo di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y piazza Celimontana. Un total de 3,75 kilómetros, aproximadamente la misma distancia que recorre la cofradía de la calle Castilla la tarde del Viernes Santo. Por lo demás, todo continúa su curso y en los próximos días será el crucificado de Ruiz Gijón el que parta hacia Roma, toda vez que ya lo ha hecho la Virgen de la Esperanza tras una despedida inolvidable por parte de los malagueños.