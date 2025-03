Juanma Osuna, candidato a hermano mayor en Pino Montano

Más novedades electorales en nuestras cofradías a poco menos de un mes para Semana Santa. El cofrade Juan Manuel Osuna Diana ha anunciado su intención de presentarse como candidato a hermano mayor de la hermandad de Pino Montano de cara a los comicios que se celebrarán el próximo mes de diciembre. La corporación convoca formalmente estas elecciones toda vez que se han cumplido los tres años del segundo mandato de Víctor Cruz, actual máximo representante, y a la espera de conocer si se registrarán más listas.

Juanma Osuna, como se le conoce en el seno de la cofradía del Viernes de Dolores, es miembro fundacional de la misma, ostentando en la actualidad el número 10 de la corporación. Asimismo, ha pertenecido a la cuadrilla de hermanos costaleros de los pasos de María Santísima del Amor y Nuestro Padre Jesús de Nazaret, del que además llegó a formar parte del cuerpo de capataces durante varios años.

El cofrade Juanma Osuna

A través de un comunicado, el cofrade se ha dirigido así a sus hermanos: La Hermandad de Pino Montano es algo inherente a mi vida. Entre los recuerdos de mi niñez vislumbro sus inicios en el Félix Rodríguez de la Fuente, donde inicié mi andadura cofrade allá por el año 1985. Mis vivencias como miembro de la Hermandad, desde sus orígenes hasta la actualidad, son innumerables. He tenido el inmenso privilegio de ser costalero de nuestros Sagrados Titulares y capataz, durante varios años, del paso de Nuestro Padre Jesús de Nazaret. Siempre he procurado servir a mi Hermandad en todo cuanto se me ha demandado. Ahora pienso que ha llegado el momento de dar un paso al frente, por lo que comunico mi intención de presentarme como candidato a Hermano Mayor de nuestra corporación de cara a los comicios que se celebrarán en diciembre de 2025. Mi propósito es situar a nuestra Hermandad en el lugar que le pertenece entre las de Sevilla, para lo que considero imprescindible contar con todos nuestros hermanos, sin distinción alguna. Me despido no sin antes invitaros a ser partícipes de este nuevo proyecto con la esperanza de saber atender cada uno de vuestros consejos e inquietudes".

La corporación, además, afronta a primeros de abril uno de los cabildos extraordinarios más importantes de su historia reciente: los hermanos respaldarán o no el 5 de abril los proyectos de nuevos pasos tanto para Nuestro Padre Jesús de Nazaret como el de la Virgen del Amor.