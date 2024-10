Muere el hermano mayor de las Cigarreras

José García Pastor ha muerto en Sevilla este sábado tras no poder superar la enfermedad que padecía desde hace tiempo. Abogado de profesión, estaba casado con Dulce y era padre de un hijo, Jorge, "ha sido ejemplo de entereza, compromiso, discreción, generosidad y de una profunda fe, dando su vida por la hermandad hasta el último momento", ha destacado la hermandad de Los Remedios.

Comenzó como miembro de la junta de gobierno con el cargo de mayordomo primero, desde 2008 hasta 2014. Posteriormente, pasó a ser teniente de hermano mayor desde 2015 hasta su elección como hermano mayor en 2019.

En su primera etapa como hermano mayor tuvo que hacer frente a la difícil etapa provocada por la pandemia del Covid-19. Fue ya en su segundo mandato cuando desempeñó un papel muy activo para culminar una aspiración histórica de Las Cigarreras: la propiedad de la capilla en los terrenos de la fábrica de Altadis.

José García Pastor. / Hermandad de las Cigarreras

Gracias a estas gestiones, la corporación podrá crecer en cultos, formación y caridad con sus futuras generaciones. "El acto de la firma, celebrado en la sede canónica ante notario, de la cesión por donación de KKH Property Investors que pasará indudablemente a los anales de la historia de la Hermandad".

Desde la corporación del Jueves Santo destacan "el gran vacío que deja en nuestros corazones y no sabremos agradecerte lo suficiente lo que has hecho por los hermanos de Las Cigarreras y por todo lo que has conseguido con tu buen hacer. Nos has regalado un legado material e inmaterial encomiable y que debemos continuar como siempre nos decías: 'Haciendo hermandad'. Sólo Dios sabrá recompensarte como te mereces en esa vida eterna que ya empezaste aquí con todos nosotros y ahora sigues disfrutando al lado del Padre".