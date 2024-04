El Rocío de la Macarena anuncia la Romería 2024 con su cartel y pregón

Una jornada plena de ilusión y de atmósfera rociera. El barrio de la Macarena ya presiente la llegada de un nuevo miércoles de salida, mañana en que los peregrinos de San Gil cumplen y renuevan sus promesas. La hermandad del Rocío de la Macarena celebró este pasado domingo en su sede canónica tanto la presentación del cartel anunciador de la Romería como el XXXII Pregón Rociero, que contó con numerosa afluencia de público y del propio alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

Tras la ceremonia de la Eucaristía dominical del mediodía, la filial rociera procedió al descubrimiento del cartel, una obra realizada por Chema Rodríguez y que es toda una declaración de intenciones por su forma pero especialmente por su fondo. En una especie de tondo circular, que no deja de ser una pandereta, se inserta la imagen de la Santísima Virgen, orlada de flores. Lo explicaba así el artista: "Estoy hasta las narices que nos critiquen a los rocieros de charanga y pandereta. Así que he decidido que sí, somos todos una pandereta... Nosotros somos frágiles como la piel de esa pandereta, y mira por dónde, si no es a base de golpes, no sonamos. Con lo cual he querido representar la cruz de Cristo, que nos hace florecer, nos hace sonar. La pandereta del cartel va orlado de flores porque estamos destinados a compartir frutos y alegrías. Y en el centro de nuestras vidas, a la Virgen Santísima, el mejor de los regalos".

El pregón

Una vez descubierto el cartel, Joaquín de Nuestra Señora del Rocío Pareja-Obregón de los Reyes ofreció su Pregón Rociero, en el que volcó todo su amor y devoción a la Blanca Paloma tras la presentación de Pilar Liébana. Actualmente es profesor del área de la experiencia por la Universidad de Sevilla y académico de las letras las artes de Portugal, amén de ser uno de los pianistas flamencos más renombrados de todo el país. Desde su nacimiento ha estado rodeado de artistas de la talla de Quiroga, León, Rocío Jurado, Lola Flores o Juana Reina.

Por último, el taller de artistas y artesanos The Exvotos entregó al pregonero, a modo de regalo, una escultura de la Virgen del Rocío modelada en terracota y decoradas con una hornacina de madera de pino decorada al temple. Igualmente, durante este emotivo acto, el General Rodríguez entregó su faja a la corporación y el presidente de la Cámara de Mareantes de Sevilla entregó una corbata al Simpecado. Cuenta atrás en la antigua barreduela de San Gil para que todo un barrio se haga comitiva y camino hacia las marismas.