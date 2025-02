El sector del arte sacro se une contra los talleres extracomunitarios: "Plagian diseños e incumplen normativas"

Pronunciación oficial al respecto de un tema preocupante para todo un gremio que ha venido intensamente trabajando durante estos últimos años por su dignidad y reconocimiento fiscal. Las asociaciones de arte sacro de Andalucía (Asociación Gremial Sevillana, Asociación GadesArt, Asociación Gremio Arte Sacro de Málaga y la Asociación Profesional Cordobesa de Arte Sacro) han remitido un comunicado alertando de la proliferación de piezas de baja calidad y la producción irregular de las mismas, a raíz de las últimas noticias relativas a la adquisición, por parte de algunas hermandades, de obras procedentes de Pakistán o Bangladesh. Un asunto que no solo genera competencia desleal, también el incumplimiento de numerosas normativas y el daño al patrimonio cultural de Andalucía.

En el comunicado, dividido en hasta trece epígrafes, los firmantes defienden en un primer lugar el ingenio artístico y los procesos de ejecución de las piezas en nuestra tierra, que son "un patrimonio inmaterial añadido de gran valor. A ello se les debe sumar el valor identitario, derivado del que posee la Semana Santa andaluza y sevillana en particular, expresión de una cultura y una religiosidad concreta vinculada visualmente a los enseres que realizamos", señala el comunicado.

"Desde hace ya algunos años, y sobre todo a través de las redes sociales, todos nuestros artistas, artesanos, y muchas Hermandades sufren un auténtico bombardeo incesante y sin límite de mensajes y publicidades de supuestas “empresas” que se comprometen a realizar piezas cofradieras, en particular bordados en oro al estilo sevillano, además de cordonerías, hilaturas y galonerías para este tipo de clientela. En muchos casos, y con total impunidad por su parte y desamparo porla nuestra, utilizan para publicitarse en dichas redes fotografías de piezas que hemos creado nosotros, magníficos bordados de reciente realización, que los posee alguna cofradía en cuestión, haciendo ver engañosamente que dichas piezas las han elaborado ellos y/o que son capaces de replicarla tal cual, lo cual supone una flagrante violación de todos los derechos mercantiles y de regulación de competencias, siéndoles fácil eludir responsabilidades gracias a su carácter de extracomunitarios y la naturaleza tan específica y localista del sector vulnerado en sus derechos. Ello genera confusión y engaño en sus potenciales compradores, quienes terminan siendo víctimas de un fraude", puntualiza, lo que además redunda en la exención de cualquier tipo de normativa y legislación tributaria, cuestión que para las asociaciones significa una conducta "conducta irreflexiva e inmadura".

"Ni de lejos tienen la calidad"

En el comunicado, igualmente, se refieren al apartado técnico de las propias piezas, que "no tienen –ni de lejos- la calidad ni los valores plásticos y artísticos de las piezas realizadas en nuestros talleres, siendo enseres que no resistirán el paso del tiempo nitendrán la ergonomía necesaria para el uso, manipulación frecuente y colocación de una prenda de esta naturaleza, que necesita unos estándares de elaboración para ello. Se trata, además, de enseres que no tienen opciones de arreglo, reparación o pasado, estando realizados en hilos de plástico de aspecto metálico con poca variedad y escaso valor artesanal. Plagian, además, dibujos y creaciones de nuestros artistas o diseñadores, o de prendas ya existentes según hemos anotado. Cuando no es el caso, realizan extrañas composiciones ornamentales buscando un golpe de efecto, pero en ningún caso la nobleza artística de cualquiera de los diseños de nuestras piezas", subraya la nota.

Por último, las asociaciones señalan también a las "cofradías humildes que siempre han existido", cuestión que no justifica "este tipo de encargos, pues se pueden realizar piezas de valor artístico que revistan con unción las imágenes y la cofradía, con otras variantes de técnicas y procedimientos, como es el bordado de aplicación, al que han recurrido bastantes cofradías modestas con resultados excelentes y conocidos por todos, con numerosos ejemplos en el acervo del patrimonio cofradiero actual y sacro en general. No es cuestión, creemos, de los fondos que se dispongan sino de la gestión patrimonial que se realice con ellos". El comunicado finaliza considerando oportuno "llamar la atención de Hermandades, promotores y cofrades para que se asesoren previa o directamente acudan a talleres de solvencia y experiencia demostrada".