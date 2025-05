La Semana Santa de Cartagena se cuela en la campaña andaluza para atraer el turismo religioso

"Aquí se vive la pasión, el silencio, la esperanza y la devoción de una forma única. Aquí lo eterno es cotidiano". Aquí... y en Cartagena, habría que añadir. Y es que la Semana Santa de la localidad murciana se ha colado en la flamante campaña de la Junta de Andalucía The Revelation of the #AndalusianCrush. Así lo han advertido algunas personas en las redes sociales tras ver esta promición en la que participa el actor británico John Cleese, uno de los creadores de La vida de Brian con los Monty Phyton.

La imagen de la Semana Santa de Cartagena que se ha colado muestra unos nazarenos en una procesión por la calle Calle Mayor de Cartagena delante de lo que fue la cafetería Mastia.

Andalucía aprovechará la repercusión de la presencia en la Procesión Magna de este sábado en Roma con motivo del Jubileo de las Cofradías para lanzar una nueva campaña internacional titulada The Revelation (La revelación) que, con la participación del actor británico John Cleese, busca atraer viajeros interesados en el turismo religioso.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha difundido este viernes a través de las redes sociales esta nueva campaña, que acompaña del mensaje: "Aquí se vive la pasión, el silencio, la esperanza y la devoción de una forma única. Aquí lo eterno es cotidiano".

El objetivo es conectar emocionalmente con públicos internacionales, especialmente en Europa y América Latina, mediante una narrativa audiovisual y gráfica impactante, además de promover un modelo turístico respetuoso con las tradiciones locales y que anime a conocer enclaves andaluces con fuerte arraigo religioso.

A partir de la participación andaluza en la Procesión Magna de Roma arranca la estrategia de internacionalización del turismo cultural y religioso, que busca generar un impacto positivo en la percepción del destino Andalucía.