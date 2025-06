'The Times' se hace eco de la restauración polémica de la Esperanza Macarena

Un alcance mediático sin precedentes que se posiciona como un tema a nivel internacional. La sección Mundo de The Times, una de las cabeceras más prestigiosas y consultadas de todo el planeta y de origen británico, recoge en sus páginas la polémica restauración de la Esperanza Macarena, que sin duda trasciende y se posiciona como uno de los episodios, por desgracia, más comentados de la Semana Santa contemporánea.

En concreto, el titular de la noticia reza lo siguiente: "Virgin Mary given 'plastic surgery' look in botched restoration", que traducido significa: "La Virgen María recibe una cirugía plástica en una desafortunada restauración". El subtitular, por su parte, habla acerca de que "católicos en Sevilla se emocionaron hasta las lágrimas después de un cambio de imagen que le dio a la estatua de la Virgen de la Macarena del siglo XVII pestañas extra largas".

El texto, bajo suscripción, recoge el sentir de los devotos y el proceso de restauración de la Virgen hasta llegar al estado actual, estableciendo las comparativas entre una fotografía de la dolorosa antes de la intervención de Arquillo y otra de la veneración en la que se encuentra aún la dolorosa. En estas últimas horas se ha celebrado un cabildo de oficiales extraordinario en el que se han reunido diferentes informes para conocer en profundidad la situación de la Macarena, habiendo contactado con otros profesionales en la materia. Será el IAPH quien supervise todas estas actuaciones tras haberse pronunciado la hermandad esta madrugada.