El tiempo detenido en la Sacra Conversación de la Hermandad del Valle

En una de nuestros anteriores artículos tratábamos la temática de las recuperaciones históricas del patrimonio material de las cofradías. En concreto, nos detuvimos en el apartado textil: sayas, mayoritariamente, y algunas pinceladas sobre las túnicas de los Nazarenos. Y, como soporte a la cuestión, nos apoyamos en un viaje temporal para recordar a aquellas estampas antiguas (láminas, grabados, fotografías primitivas) que, en muchos casos, nos parecen a día de hoy inimaginables.

En cambio, hay oasis que han sobrevivido al desierto de los tiempos. No han sucumbido a la voracidad de la arena y a sus cordilleras irregulares. No son fósiles, porque aún permanecen vivas. Son vestigios tangibles, reliquias manifiestas en el infinito altar de la Semana Santa. No empleamos aquí la cuestión ni del resurgimiento ni del renacer. Son instantáneas que, a color y en nuestra era, calibran la edad de nuestra fiesta.

La Virgen del Valle, hasta principios del siglo XX procesionaba en su paso de palio junto a María Magdalena y San Juan, formando la Sacra Conversación, una iconografía en la que la Virgen aparece acompañada de estos dos santos, aunque en el Quattrocento italiano se postulaba como género pictórico propio. La cofradía del Jueves Santo fue pionera en representar este conjunto en la Semana Santa española: su origen se remonta cien años atrás, hasta 1807. Cruza la mesa del paso un estrecho pero elegante respiradero, sobre el que se dispone una bajísima y poco profusa candelería. Algún farol salpica la alfombra de las velas, que ascienden tímidamente hasta la imponente representación. El palio, invariable, remata una fotografía que se asemeja, con probada fidelidad, a la de cualquier Domingo de Resurrección.

Hace unos meses, la Archicofradía compartía en redes -para gozo y deleite de los cofrades contemporáneos- una fotografía de Jaime Rodríguez. En ella tan solo aparecen la Virgen, San Juan y la Magdalena. Nada más. La atmósfera no existe: ausencia total de elementos ajenos. Como si anduviéramos por la mismísima Judea, un rayo de luz nocturno asalta la escena y, ante nosotros, se levanta la belleza toda. El discípulo requiere e interroga; la Santa, de perfil, deja caer sobre el pecho una oscura medialuna de su cabello. Sugestiva y poderosamente femenina, intenta dialogar con Juan. Los bordados, de factura irrebatible, revierten los espacios y los contornos. La geometría de las formas asalta la totalidad del colorido y nuestros ojos se diluyen en sus formas.

En el centro, sobre todas las cosas, María. Los soles de la saya buscan por el horizonte de su cintura, océano definitivo del Jueves Santo, un atardecer donde apagarse, un vacío donde morir. Mientras, en el estanque aquel de su mirada verdean las estrellas que jamás alcanzaremos. Es la Virgen del Valle. Es el tiempo, que no pasa.