Aborgase aclara que Cónica-Montemarta seguirá parada hasta que se resuelvan los impagos

Aborgase ha aclarado esta semana que ha tenido que parar la planta de clasificación y compostaje de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del Centro Integral de Tratamiento de Montemarta-Cónica, quedando éstas y su plantilla a disposición de la Mancomunidad de los Alcores, titular del servicio y de la planta, "en tanto el problema de los impagos no se resuelva".

Ante la situación de inviabilidad económica de la actividad realizada en la planta de clasificación y compostaje de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) ubicada en el Centro Integral de Tratamiento de Montemarta-Cónica debido al incumplimiento de contrato por parte de la Mancomunidad de los Alcores, así como las recientes informaciones aparecidas en medios de comunicación y emitidas por algunas organizaciones sindicales contra Aborgase, asegurando que no existe justificación alguna para la presentación de un ERTE en dicha planta y anunciando calendario de movilizaciones, Aborgase realiza varias aclaraciones.

En primer lugar, que "desde 2016 Aborgase realiza el servicio de tratamiento de RSU a la Mancomunidad de los Alcores en una situación de extrema incertidumbre debido a la prórroga forzosa indefinida en la que se encuentra el contrato. En este tiempo, Aborgase no ha dejado de prestar el servicio de forma excelente, asumiendo cuantiosas inversiones (más de 13 millones de euros) por su cuenta y riesgo para asegurar el nivel de tratamiento".

En segundo lugar, que "desde 2022 la Mancomunidad viene incumpliendo el contrato, al no revisar el precio como se establece en el mismo y como se ha hecho hasta finales de 2021. Esto ha dado lugar a prorrogados impagos y a la subida generalizada de los costes que ha hecho que la situación económica sea precaria".

En tercer lugar, que esta situación se ha visto empeorada por la llegada del nuevo impuesto de vertido, en tanto que Aborgase ha tenido que asumir el primer pago íntegramente en nombre de los ayuntamientos mancomunados por un importe de casi 3 millones de euros sin haber percibido hasta el momento ninguna cantidad.

"Esta situación no puede ser asumida por más tiempo por la empresa. Por ello, se ha tomado la decisión de parar las plantas de tratamiento de RSU, quedando éstas y su plantilla a disposición de la Mancomunidad de los Alcores, titular del servicio y de la planta, en tanto el problema de los impagos no se resuelva. La declaración de ERTE es una medida parcial dentro de una decisión más amplia de parar la operación de las plantas de tratamiento. El ERTE se aplicará desde el miércoles 3 de mayo. Aborgase, no obstante, seguirá prestando el servicio en la medida de sus posibilidades, y el Centro Montemarta Cónica quedará como siempre a disposición del servicio".

Aborgase recalca que "respetamos el derecho de los trabajadores a movilizarse y confiamos en que la grave situación generada por la Mancomunidad de los Alcores y que nos ha obligado a tomar esta medida se resuelva lo antes posible".

Y añade Aborgase que "ha mantenido en todo momento una actitud proactiva y de colaboración para posibilitar y facilitar la resolución de un problema que la empresa no ha ocasionado".