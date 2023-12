Adorea Sevilla, una comunidad activa y confortable para los mayores de 55 años

En un esfuerzo por ofrecer una experiencia única, Adorea Sevilla fusiona independencia y comodidad, transformando el concepto de vivienda para personas mayores. Alexandra King, monitora de ocio y tiempo libre del complejo, destaca la amplia gama de servicios que van desde el soporte médico hasta las tareas domésticas, garantizando un nivel de bienestar y seguridad que van más allá de lo convencional. "En Adorea, la salud de nuestros clientes es nuestra prioridad, buscamos tal y como recoge la OMS, un estado completo de bienestar físico, mental y social", afirma King.

Ubicado estratégicamente en el animado barrio de Nervión, el complejo no solo ofrece un lugar para vivir, sino un estilo de vida. Con amplios jardines, salones comunes equipados con billar y televisiones, una sala de ordenadores, biblioteca, comedor y restaurante exterior, Adorea Sevilla promueve la socialización y el bienestar de sus clientes.

Cada uno de sus apartamentos está diseñado para proporcionar comodidad y funcionalidad. Equipados con un hall, una cocina moderna, un salón-comedor acogedor, un espacioso dormitorio doble con amplios armarios, un cuarto de baño, una terraza o jardín. Además, todos los apartamentos cuentan con un sistema de alarma de emergencia, lo que garantiza la seguridad de sus clientes en todo momento.

Por otro lado, destacando la importancia de la conexión social y la participación activa, el Club Adora emerge como el epicentro de las actividades del complejo. Alexandra King explica que "es un espacio en el que el cliente de Adorea puede relacionarse con el resto, donde se promueve una vida saludable teniendo en cuenta todos los aspectos y donde se fomenta el sentimiento de pertenencia a la comunidad. Todo esto permite disfrutar de ventajas en entidades con las que colaboramos más allá de Adorea".

Adorea Sevilla se presenta como un espacio donde el envejecimiento activo se vive con intensidad y plenitud. "Realizamos diariamente ejercicio físico, centrándonos en la movilidad articular y la relajación. En cuanto a las actividades de índole más social, nuestra actividad estrella es el bingo y también las relacionadas con la expresión artística que realizamos tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones. Vamos al cine, a exposiciones de arte, visitas guiadas de interés cultural, teatro y ballet u ópera, por ejemplo. También trabajamos la estimulación cognitiva con actividades divertidas", puntualiza King.

En palabras de Ana María Cuenca, residente en Adorea Sevilla, el complejo no solo le ha proporcionado comodidades como en tareas domésticas y atención sanitaria, sino también la oportunidad de establecer amistades a lo largo de sus quince años allí y realizar actividades beneficiosas para su salud física y mental. "La gimnasia es la que más me gusta, también relacionarme con las personas del centro en general. La gimnasia es muy importante para mí ya que he hecho mucho deporte de joven, y el hacer ejercicio físico en grupo hoy en día me sirve para no parar de moverme y al mismo tiempo relacionarme", comparte Cuenca.

Así, los profesionales implicados y comprometidos de Adorea Sevilla trabajan a diario para construir un entorno que eleva el ánimo y promueve la interacción social. El objetivo es que las personas que viven allí se sientan como en casa, pero liberadas de las preocupaciones y complicaciones asociadas con la gestión de un hogar convencional.