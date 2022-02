Andalucía deja fuera del convenio del profesorado de Religión a 450 maestros de Sevilla

El acuerdo histórico alcanzado entre la Consejería de Educación y los sindicatos de enseñanza CSIF, Apprece, ANPE, CCOO y UGT para establecer un convenio colectivo en el profesorado de Religión excluye a 454 maestros que imparten esta asignatura en los colegios de la provincia de Sevilla. Una situación que la Administración autonómica asegura que se solucionará cuando dicho cuerpo docente se transfiera a la Junta. Para alcanzar este objetivo, sin embargo, aún no se conoce fecha y ni siquiera ha trascendido que el departamento que dirige Javier Imbroda haya comenzado algún trámite con tal fin.

La situación que sufren los maestros de Religión constituye la demanda histórica de un colectivo que se siente agraviado respecto a otros cuerpos docentes. Sirvan de ejemplo en esta comparación los profesores que imparten la misma asignatura en los institutos, que sí son competencia de la Consejería de Educación y pueden beneficiarse de sus condiciones laborales.

Por tal motivo, dichos profesionales llevan años reclamando una transferencia que no acaba de materializarse. Ni se logró durante las legislaturas socialistas al frente de la Junta ni parece que vaya a ocurrir con la del PP y Cs. Una situación que ha vuelto a evidenciarse con el acuerdo sobre el convenio colectivo en los profesores de Religión, que, según ha anunciado este miércoles la Consejería de Educación “regulará sus derechos y deberes y mejorará, por tanto, sus condiciones laborales”.

Un avance que no repercute en los maestros de esta enseñanza, que, según datos aportados por el sindicato FeUSO, llegan a 454 en la provincia de Sevilla, mientras que los profesores -y beneficiarios del convenio- suponen casi una tercera parte, 178. A los maestros de Religión aún no se les reconocen los sexenios y no pueden ocuparse de otros servicios escolares, como el comedor. Para hacerlo, deben ser contratados por una empresa temporal de empleo. Sus sustituciones han de ser gestionadas por la Administración central.

En otras comunidades, como Madrid, Valencia, Extremadura o Castilla y León este cuerpo docente sí está transferido a los gobiernos autonómicos. Por dicha razón, sindicatos como FeUSO no entienden que la transferencia de estos maestros no haya supuesto el punto de partida para negociar el convenio colectivo.