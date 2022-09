Un presupuesto austero

Arranca la negociación del presupuesto del año que viene, que será austero por la bajada de los ingresos (sobretodo por la merma en las plusvalías) y el aumento de los presupuestos para las subidas de la luz y de los salarios de los funcionarios, el refuerzo en Parques y Jardines o los servicios de Dependencia. El equipo de gobierno ha iniciado una ronda de contactos con todos las grupos políticos para negociar las cuentas municipales de 2023 con la intención de lograr un “acuerdo mínimo entre la mayoría de fuerzas políticas dispuestas al diálogo”.

Tras no esconder el alcalde socialista la “dificultad” de la empresa, señaló que tiene “los pies en el suelo” y que sabe que “es difícil porque estamos en año electoral, pero mi responsabilidad es que Sevilla tenga presupuesto. Los ciudadanos no perdonarían que no lo intentáramos”. Antonio Muñoz insistió en que intentará “recabar el máximo de acuerdos posibles” y que “no se agotan” las reuniones con la reciente ronda comandada por la delegada de Hacienda, Sonia Gaya. “No será la primera y única que se celebre en torno a este asunto”. En este sentido, el primer edil afimó que “será sensible” con las propuestas que les lleguen desde el resto de formaciones políticas. Quiso reiterar la importancia de disponer de unas cuentas para el próximo ejercicio con el fin de “normalizar los servicios públicos y el funcionamiento” del Ayuntamiento, ya que “no es lo mismo un presupuesto prorrogado que uno nuevo. Los ciudadanos no deben ‘pagar el pato’ de que no hay acuerdo entre las fuerzas políticas”.

La oposición tiene otra visión distinta. Desde las filas populares apuntaron que las líneas presupuestarias “no se ajustan a la realidad”, ya que “no contempla ni rebajas fiscales ni bajada de impuestos, y tampoco considera los incrementos necesarios para que Sevilla funcione”.

La bajada de los ingresos y el aumento de varias partidas, las claves del proyecto

El portavoz del grupo popular señaló que “el planteamiento presupuestario esbozado por el gobierno municipal es irreal porque no se tiene en cuenta la situación actual de la ciudad ni el otoño duro e incierto que se prevé por la inflación económica”. Juan de la Rosa recordó que “para el PP es indispensable que el presupuesto de 2023 contemple más inversión en limpieza, una bajada real de impuestos así como una apuesta por el patrimonio verde y la seguridad”. El edil reiteró que para el PP es prioritario una bajada de impuestos que beneficie a las familias, ayude a los autónomos y reactive la economía, entre otras prioridades.

Ciudadanos calificó de “decepcionante” la reunión mantenida para analizar las líneas generales de los presupuestos municipales, advirtiendo de que “es preocupante” que el equipo de gobierno del PSOE “continúe tan alejado de la realidad de la ciudad y de los numerosos problemas que afectan a los sevillanos”, ya que “según ha explicado la delegada, las cuentas no contemplarían medidas para compensar la inflación desbocada”. Por su parte, Vox adelantó su “rechazo” al proyecto de presupuesto “si el alcalde Antonio Muñoz mantiene el nivel de despilfarro del actual mandato”.