Bund, la sastrería sevillana que te cambiará la vida

Desde sus orígenes, Bund ha contado con una premisa innegociable: la búsqueda incansable de perfección. Entendiendo que la moda no es solo una cuestión de estética, sino también de confort y adaptabilidad, sus diseños están pensados para ajustarse a la perfección a cualquier talla, peso o forma corporal, garantizando que cada cliente se sienta excepcional con su indumentaria. Es por ello que llevan esta filosofía va más allá de la confección, uniendo este compromiso a la autoestima y la individualidad de sus clientes. En el corazón de Bund, la investigación y la innovación son más que palabras; son prácticas fundamentales. Esto se evidencia en su uso de tecnologías de punta para crear prendas que no solo se ven bien, sino que también son cómodas y duraderas.

La sostenibilidad y la ética también juegan un papel crucial en la filosofía de Bund. Cada prenda es 100% probada en laboratorio, utilizando únicamente tejidos naturales y evitando completamente los materiales sintéticos. En su compromiso con el medio ambiente y el bienestar animal, Bund asegura que sus productos son 100% libres de parabenos y que no son probados en animales. Esta elección consciente hacia tejidos naturales, como la lana merina, no solo refleja una preferencia por la calidad, sino también por prácticas más responsables y sostenibles. Además, Bund adopta un enfoque singular en la producción. Rechazando la idea del sobre stock, cada prenda se produce exclusivamente bajo pedido. Esta estrategia no solo reduce el desperdicio, sino que también garantiza que cada traje sea un objeto de arte, confeccionado con la máxima atención al detalle. La “Garantía Guante Blanco” de Bund es una promesa: no descansarán hasta que cada producto sea perfecto.

Del mismo modo, esta prestigiosa firma de sastrería sevillana se prepara para deslumbrar al mundo con la presentación de su nueva colección Spring/Summer 2024. Este evento se celebrará el próximo sábado 26 de enero en el emblemático patio de la Fundación Cajasol, situado en la Plaza de San Francisco. Este lugar, cargado de historia y cultura, refleja perfectamente la esencia de Bund: una marca que honra su legado sevillano mientras abraza la innovación y la modernidad. Este entorno histórico proporcionará el telón de fondo ideal para las creaciones de Bund, donde cada prenda cuenta una historia y refleja el alma de Sevilla.

Bund es una marca que representa la síntesis perfecta entre el amor por el producto clásico y la innovación a través de la tecnología. Su misión va más allá de la moda: busca empoderar a los hombres, haciéndolos sentir bien consigo mismos y comprometidos con el mundo que les rodea. Este pensamiento se refleja en cada traje, donde el estilo clásico se encuentra con la modernidad y la responsabilidad social. Con tiendas en Sevilla, Málaga y Madrid, y una próxima apertura en Barcelona, Bund se ha establecido firmemente en el panorama de la moda española. Su influencia va más allá de las fronteras de Andalucía, convirtiéndose en un nombre reconocido en toda España.

El prestigio de Bund se evidencia en su papel como patrocinador textil de la Gala de los Goya por segundo año consecutivo. La marca ha vestido a figuras prominentes en eventos de renombre internacional, incluyendo los Latin Grammy, el Festival de Cine de Málaga y San Sebastián, las campanadas de Mediaset España y los Oscar en Hollywood. Este hecho destaca la versatilidad y el atractivo universal de sus diseños, capaces de brillar en las alfombras rojas y eventos de alta categoría.

La gala será presentada por Raquel Revuelta y Mario Niebla del Toro, dos figuras reconocidas en el mundo de la moda y la cultura. Serán los encargados de guiar a los aproximadamente 400 invitados selectos a través de una noche repleta de elegancia y estilo. Entre los asistentes estarán personalidades de la talla de Iker Casillas, Esther Doña, Belinda Washington, Francisco Rivera, Lourdes Montes y muchos otros nombres destacados de diferentes sectores, como deportistas de élite, artistas, influencers y diseñadores de renombre. Esta mezcla de talentos de diferentes ámbitos asegura una noche de networking de alto nivel. La presencia de figuras como Victorio & Lucchino y Nicolás Montenegro, así como influencers de la talla de Carlos Domord y Magno Scavo, promete un desfile en el que la moda y la cultura se encuentran.

Asimismo, bajo la dirección artística de Alberto Fábregas y con la participación del bailarín y coreógrafo Álvaro Méndez del Ballet Nacional, este evento trasciende el concepto tradicional de un desfile de moda. La integración de música en vivo y actuaciones de danza por miembros del Ballet Nacional proporcionará una experiencia inmersiva y emocionante, mostrando las piezas de la colección en un contexto dinámico y artístico. Este magnífico evento es posible gracias al apoyo de patrocinadores de alto calibre como San Pablo Motor, Ron Matusalem, Cerveza Victoria y la Fundación Cajasol. La colaboración de marcas como Puro Humo, Mundibérico y Williams & Humbert, junto con Make Up School By Cristina Rivero y Catering Degusta con Gusto, asegura que cada detalle del evento sea de primera categoría.