El CEU San Pablo duplica el alumnado de FP en cuatro años

El auge de la Formación Profesional no sólo se evidencia en los centros de educación pública. El sistema privado ha sido también testigo los últimos cursos del incremento de la demanda para estudiar los ciclos. Una tendencia debido a dos motivos principales: la falta de plazas en la oferta de la Junta y el alto nivel de empleabilidad en las titulaciones de la privada, que en dicho objetivo se adelantaron a la enseñanza pública.

El CEU San Pablo es uno de los centros privados que ha constatado el interés de las nuevas generaciones de sevillanos por la FP. En cuatro años el alumnado del centro de estudios profesionales se ha duplicado hasta superar los 600. En el último curso esta subida ha sido en más de 100 jóvenes.

Este elevado número de matriculaciones obedece al alto porcentaje de inserción laboral que poseen los estudios. Juan Ignacio de la Fuente Yáñez, director del centro de estudios profesionales CEU, explica que antes de elaborar la oferta siempre se elabora un "sondeo" para conocer qué necesidades tiene el tejido productivo más cercano. "El análisis detectó carencias en el ámbito tecnológico y en el sanitario", recuerda De la Fuente, que añade que, al margen de estas titulaciones, también se ofertan otras enseñanzas ya asentadas, como las relacionadas con la administración de empresas, la Educación Infantil o la integración social, por su implicación con los servicios públicos.

Actualmente, el CEU San Pablo oferta más de 20 ciclos de grado superior. También desarrollan la FP a distancia y en la modalidad Dual, que en palabras de Juan Ignacio de la Fuente supone "una captación temprana de talento". En total, hay suscritos acuerdos tanto para la FP Dual como para los formación en centros de trabajo (FCT) con un centenar de empresas.

Respecto a la posibilidad de que en un futuro no muy lejano se concierten estos ciclos con la Junta, De la Fuente considera "positiva" la nueva orden, pues preserva el derecho de elección de las familias y también supone una vía de sustento para muchos centros. No obstante, por ahora, no se baraja tal opción en el CEU San Pablo, aunque "se estudiará en su momento".