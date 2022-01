Cs califica de “decepcionante” su primera reunión con Muñoz y lamenta su “modelo de gestión continuista”

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha calificado este lunes de “decepcionante” la primera reunión que ha mantenido en la mañana de hoy con el nuevo alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, por “el mensaje de continuismo que nos ha trasmitido en cuanto al que será su modelo de gestión de la ciudad en este año y medio que resta de mandato”. En este sentido, ha advertido de que “teníamos cierta esperanza de que las palabras que pronunció Muñoz en su discurso de investidura no caerían en saco roto” y que, por una vez, “sería capaz de ser ese alcalde reivindicativo y valiente que necesitan con urgencia los sevillanos”. Sin embargo, “nos hemos topado con la realidad que ya intuíamos en estos seis años del PSOE al frente de la Alcaldía de la ciudad”, que “se han caracterizado por una ausencia de modelo claro de ciudad, una parálisis de los grandes proyectos y una falta de exigencia de las infraestructuras pendientes por parte del Gobierno central”. Así, ha lamentado que, “por desgracia para los sevillanos, con Muñoz todo sigue igual”, ha indicado.

Pimentel ha añadido que “a Muñoz no pueden concedérsele cien días de gracia para valorar su gestión”, ya que “lleva seis años formando parte de este equipo de gobierno” y, por tanto, “siendo responsable directo de todas los decisiones que se han tomado en este tiempo”. Por ello, y a la vista del estado actual en el que se encuentra la ciudad, “los sevillanos no se merecen más continuismo en la gestión de Sevilla y su Ayuntamiento”, puesto que “tenemos muy claro que no se puede continuar con la parálisis que nos ha venido afectando en el último año”. A pesar de todo, “el mensaje que nos ha transmitido hoy Muñoz nos hace desconfiar de que se produzca el cambio esperado y necesario”, algo que “ya se puso de manifiesto con la nueva composición del equipo de gobierno que anunció la pasada semana” y que, como ya dijimos, “no es más que un lavado de cara o un maquillaje para tapar la falta de respuestas de este gobierno a los problemas reales de los sevillanos”, ha señalado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha lamentado que “hoy se cumplen siete días exactos desde la llegada de Muñoz a la Alcaldía de la ciudad y todavía no ha tomado ni una sola medida para cambiar el rumbo de la gestión”. Así, ha insistido en que “ya va siendo hora de que deje a un lado las promesas y las buenas palabras y empiece de una vez a tomar decisiones efectivas para solucionar los problemas reales de los sevillanos”, ya que “hay muchas carencias en la ciudad que no pueden seguir esperando durante más tiempo”. De hecho, “lo único que ha hecho Muñoz en esta primera semana ha sido cambiar su gobierno”, ya que “no ha habido ni una sola noticia sobre sus intenciones a la hora de poner en marcha un plan urgente de limpieza, medidas para acabar con la tasa de paro juvenil, acciones para frenar la despoblación o para reivindicar a las administraciones competentes el ninguneo que sufre la ciudad”, que “es lo que verdaderamente necesitan los sevillanos”, ha dicho.

Pimentel ha anunciado que, al margen de este análisis de la ciudad, “hemos traslado al nuevo alcalde la disposición de este grupo municipal de Ciudadanos para sumar en los grandes proyectos que permitan construir ciudad”, algo que “venimos haciendo desde el inicio del actual mandato”. Así, ha asegurado que “todo aquello que sea bueno para los sevillanos contará con el respaldo de este grupo” pero “de lo que no seremos cómplices es de todas aquellas limitaciones y restricciones que quiera imponer la izquierda radical a este gobierno” y que “ya se han puesto de manifiesto en asuntos cruciales para el futuro de la ciudad como el turismo o la movilidad”, porque “ahí tenemos muy claro que nunca va a estar Ciudadanos” y que “el PSOE no nos va a encontrar”. Con todo, ha insistido en que “tras siete días de Muñoz en la Alcaldía poco cambio se atisba” y “los sevillanos no podemos esperar más”. Por ello, ha exigido al alcalde que “dé un paso al frente y, por una vez, gestione de verdad la ciudad”, ha concluido.