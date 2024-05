“CSIF defiende al personal funcionario en todos los foros de negociación, donde otros sindicatos no llegan”

De cara a las elecciones sindicales del 5 de junio para elegir a los representantes del personal funcionario del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA), CSIF Sevilla pone de relieve la labor de la Central Sindical en la defensa de los derechos y mejora de las condiciones laborales de este colectivo profesional. CSIF está presente en los foros del diálogo social y en todas las Mesas Generales de Negociación de las Administraciones Públicas.

–¿Qué destacaría sobre la aportación que realiza CSIF Sevilla a los profesionales?

–Si tuviese que destacar algo de CSIF, sin lugar a dudas, sería nuestro equipo humano, que desarrolla una labor sindical, profesional y cercana basada en una atención directa; la práctica diaria no es otra que visitar todos y cada uno de los centros de trabajo de Sevilla y su Provincia. El objetivo es no dejar sin asesoramiento a ni un solo funcionario de esta Administración, a pesar de la lejanía en la que se encuentra el lugar donde desempeñe sus funciones. Indudablemente, me siento muy satisfecho por la respuesta y agradecimiento de todos los profesionales, por valorar esta praxis que tanto diferencia a CSIF del resto de organizaciones sindicales.

CSIF es el único sindicato independiente, que no está vinculado a ninguna formación política, de tal forma que, gobierne quien gobierne, no conseguirá frenar nuestro compromiso con la reivindicación y la defensa de los derechos de los funcionarios. CSIF es el único sindicato que se financia con las cuotas de sus afiliados y que no se alimenta de subvenciones; un sindicato que se caracteriza por ser representativo, porque se encuentra en todas las mesas de negociación para defender los intereses de los empleados públicos, al ser sindicato más representativo de los empleados públicos a nivel estatal y autonómico.

–¿Por qué cree que CSIF es el sindicato que mejor defiende a los funcionarios y funcionarias de la Junta de Andalucía?

–CSIF es el único sindicato multiprofesional independiente. Nuestro único interés es la defensa de los derechos laborales, un objetivo que llevamos a cabo con libertad de actuación. Nuestra forma de trabajar se basa en estar cerca de cada profesional, lo cual supone visitar a diario los centros de trabajo. Apostamos por otra forma de hacer sindicalismo, llevando la voz del personal funcionario a todos los ámbitos a todos los ámbitos de negociación, de una forma transparente y profesional. Todo ello queda recogido en nuestro lema para las elecciones del 5 de junio: TODOxTI. Cuando sumamos esfuerzos, multiplicamos resultados. El personal funcionario es el gran capital humano y profesional con el que cuenta la Administración para prestar unos servicios públicos de calidad.

–¿Cómo debería seguir mejorando la Ley de Función Pública de Andalucía en su desarrollo?

–Para la Administración General de la Junta de Andalucía, la aprobación de la Ley de Función Pública de Andalucía es uno de los hitos más notables de estos últimos años; supuso conseguir grandes avances en materia de provisión de puestos y movilidad, situaciones administrativas, derechos laborales, conciliación y carrera administrativa. Respecto a su mejora, desde CSIF, por medio de nuestra representatividad e independencia, seguiremos trabajando, tanto en la Mesa General como en el resto de los ámbitos de negociación. Gracias al acuerdo firmado por CSIF en la Mesa General a nivel Autonómico, se consiguen 173.478.712 euros de fondos adicionales destinados a la carrera profesional, que se hará efectivo en el primer cuatrimestre de 2026.

–¿De qué forma se pueden revertir los recortes sufridos por el personal funcionario?

–Esta es precisamente una de nuestras reivindicaciones más destacadas a lo largo de los años y, de hecho, somos la única organización sindical que sigue movilizándose con el fin de recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010, así como la parte autonómica de las pagas extra de los ejercicios 2013 y 2014. Por otra parte, en el ámbito de la Mesa General Nacional, seguimos reivindicando una subida salarial digna. Hay que recordar que el personal funcionario, durante la última década, acumula una pérdida de poder de compra de un 20%. Estos motivos nos llevaron a rechazar el acuerdo del Gobierno central con UGT y CCOO, por esa clara pérdida de dinero. También podríamos citar estas cuestiones que desde CSIF seguimos solicitando; entre ellas, equiparación salarial, subida de los complementos, jubilación parcial y anticipada, la segunda actividad o la eliminación de la tasa de reposición.

Cuestiones como las que hemos indicado se negocian en la Mesa General, en la que CSIF es la primera fuerza sindical multiprofesional. La confianza y respaldo del personal funcionario nos hace contar con más de un 40% de representatividad en Andalucía, en sectores esenciales como Educación, Sanidad, Justicia y Administración General. Otras organizaciones sindicales no pueden negociar estas cuestiones porque sencillamente no tienen la representación que nosotros sí ostentamos. Por eso somos el sindicato que mejor representa al personal funcionario: estamos en todos los foros de negociación.

–¿Cómo resumiría los hitos conseguidos por CSIF en su sector?

–Centraría estos logros, fundamentalmente, en la mencionada Ley de Función Pública, así como en el Plan de Recursos Humanos 2030; se hizo posible el tan esperado concurso abierto y permanente y se garantiza una carrera horizontal como derecho consolidado, con un máximo de seis tramos e implantación en el primer cuatrimestre de 2026. También cabe destacar que la evaluación se realice con un instrumento objetivo, transparente, fiable, adaptado a las funciones desarrolladas por el funcionario, imparcial, no discriminatorio, público y vigilado por una comisión paritaria.

Hay que añadir las mejoras obtenidas en promoción interna y firmamos un acuerdo de un último concurso que conllevará mejoras en la carrera administrativa del personal funcionario.

Nuestra labor se ve completada con nuestras reivindicaciones para conseguir una subida salarial digna y la eliminación de la tasa de reposición, entre otras acciones. La convocatoria de movilizaciones, tanto a nivel nacional como autonómico, y el trabajo en ámbitos como las modificaciones de la Ley de Seguridad Social, con el objetivo de posibilitar la jubilación parcial y anticipada, completan una rápida evaluación de nuestro trabajo, de esta otra forma de hacer sindicalismo que encarna CSIF.