Tonadillas de David Bowie y Mercury en la Alameda

SENDOS grafitis de David Bowie y Freddie Mercury presiden la fachada del local 1987, situado en la Alameda de Hércules esquina con la calle Barco. Nombre muy apropiado para una mitología tan náutica como la de Hércules. El 24 de junio de 2021 Lionel Messi dejó de tener 33 años, con lo que nos libró de las analogías extemporáneas. Hasta los niños de pecho saben que el astro argentino nació el día de San Juan de 1987 en Rosario, Argentina, que ha cambiado Barcelona por París. Le marcó goles a los dos equipos de Sevilla, aunque Javi Varas le detuvo un penalti. En Sevilla ganó una Copa frente al Athletic de Bilbao de Marcelino y perdió una Copa contra el Valencia de Marcelino.

No es el nacimiento de Messi lo que conmemora este local situado junto a la casa donde estuvo la escuela de Tonadilleras de Adelita Domingo, fundada en 1944, el año del desembarco de Normandía, y con una placa conmemorativa de sus bodas de oro. Una línea maginot de una ciudad perdida donde estuvieron Las Maravillas, El Realito, Chispitas o Los Majarones. En 1987 ganó el premio Planeta Juan Eslava Galán con En busca del unicornio, con el cineasta y dramaturgo Fernando Fernán-Gómez como finalista. En 1987 sitúa Javier Marías en su última novela (Tomas Nevinson) los dos hechos que reactivan al protagonista de sus últimas historias y lo sacan de su letargo.

El 30 de mayo de 1987 se celebraría por todo lo alto la festividad de San Fernando en Sevilla. Aún era festiva la fecha del patrono de la ciudad. Ese día coinciden dos acontecimientos musicales relacionados con los patronos contemporáneos de este local de la Alameda de Hércules.

David Bowie (1947-2016) iniciaba en el estadio del Feyenoord de Rotterdam la gira más larga de su carrera. Con cuarenta años recién cumplidos, daría 86 conciertos por países de tres continentes con su disco Never let me down (Nunca me decepcionas). Ese mismo día se consumaba un flechazo artístico sin precedentes cargado de arte y emotividad. Freddie Mercury (1946-1991) y Montserrat Caballé (1933-2018) cantaban por primera vez juntos en la discoteca Ku de Ibiza la canción Barcelona, con letra del propio Mercury y su productor Mike Moran, que sería el himno oficial de unos Juegos Olímpicos de 1992 que el cantante de Queen no llegó a disfrutar, pues unos meses antes se lo llevó el sida. En ese mismo concierto actuaron Duran Duran, Spandau Ballet y como representación española Hombres G y El Último de la Fila.

Faltaba menos de un mes para que naciera Messi. El Pichichi lo ganó ese año Hugo Sánchez, que ya jugaba en el Real Madrid y no en el Atlético, en cuyo estadio Vicente Calderón actuó David Bowie el 6 de julio de 1987. Los días 7 y 8 de julio lo hizo en Barcelona. Cuatro años antes de aquella gira había participado en la película de Nagisha Oshima Feliz Navidad. Mr. Lawrence, con música de Ryükichi Sakamoto, músico japonés que actuó en el Palenque durante la Expo 92.

La gira más larga en la carrera de David Bowie se preparó con ensayos de doce horas en Nueva York. Se prolongó durante medio año hasta noviembre de 1987. Uno de sus conciertos más emotivos tuvo lugar junto al Muro de Berlín dos años antes de que se tirase ese monumento a la intolerancia y la barbarie de cuya construcción se acaban de cumplir sesenta años. Las canciones las escribió a mediados de 1986 en su casa de Suiza con su amigo Iggy Pop. En ese país, el verano de ese año muere Jorge Luis Borges, compatriota de Messi que abominaba del fútbol.

En mayo de 1983, Freddie Mercury fue al Royal Opera House de Londres para ver la ópera Un ballo in maschera, de Verdi, atraído por el tenor Luciano Pavarotti. En el segundo acto apareció Montserrat Caballé, que lo dejó completamente boquiabierto. El hermano de la soprano, Carlos Caballé, concertó una cita de ambos en el hotel Ritz de Barcelona donde nació una fértil amistad y una inolvidable colaboración artística.

Una de las muchas medallas que España consiguió en aquellos juegos, aunque fuera en tándem como los ciclistas en el velódromo. El cantante y la soprano volvieron a verse en Londres, en la casa de Freddie Mercury, donde estuvieron cantando hasta las cinco de la mañana.

David Bowie nació en Londres y murió en Nueva York. Freddie Mercury nació en Tanzania y murió en Londres. El cantante de Queen nació cuatro meses antes que David Bowie, artistas de la misma generación. Éste tituló su maratoniana gira Glass Spider y apareció en un escenario convertido en una araña gigante.

Aquel 30 de mayo de 1987 en el que brillaron los iconos del local 1987 de la Alameda todavía estaba en su apogeo la Escuela de Tonadilleras de Adelita Domingo, vecina de Chicuelo que no le andaba a la zaga a tan ilustres vecinos.