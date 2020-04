Caos e indignación en las peluquerías de Sevilla por las indicaciones confusas del Gobierno para reabrir

"La ambigüedad es lo que brilla" en la postura del Gobierno sobre la vuelta al funcionamiento de las peluquerías. Así lo advierte Alejandro Lebrón, presidente de la Asociación de Peluqueros Estética de Sevilla, que reconoce tener una mañana "muy revolucionada" por la avalancha de llamadas de socios que piden que se les explique cuándo podrán volver a operar y en qué condiciones de seguridad. "Hubiéramos agradecido más claridad y fechas concretas", asegura.

"Lo cierto es que no lo tenemos claro porque el texto publicado en el BOE da lugar a diferentes interpretaciones", asegura Lebrón. "Parece que podremos abrir desde el lunes [día 4 de mayo] con cita previa y aceptando clientes de uno en uno", dentro de lo que el Ejecutivo ha llamado la fase 0 del desconfinamiento. Esto ocasionaría problemas a los empresarios porque la medida ha sido "muy repentina" y muchos negocios, que tenían suspendidos los suministros e incluso habían aplicado un expediente de regulación de empleo (ERTE) a sus trabajadores, desconocen si podrán poner todo a punto para abrir este lunes. Además, "muchos considerarían que trabajar bajo estas condiciones no les merecería la pena porque pagar la electricidad de un local grande y poder atender a un solo cliente a la vez no resulta rentable".

¿A partir del 4 de mayo o del 11?

Otros entienden que de las indicaciones del Gobierno se desprende que la apertura generalizada comenzaría con el inicio de la Fase 1, que tiene fecha de inicio el 11 de mayo. Desde ese momento se permitiría la entrada a un número de clientes correspondiente con el 30% del aforo habitual, siempre que sea posible la distancia interpersonal de dos metros.

Las medidas de seguridad también están difusas. "Nos recomiendan, que no exigen, que los profesionales utilicen mascarillas, guantes e hidrogel", no obstante, "no todos los salones cuentan con suficientes" protectores y el corto preaviso del Ejecutivo no va a permitir el abastecimiento en todos los casos.

Los asesores de la asociación están trabajando para dilucidar en qué consiste exactamente la desescalada planeada para este gremio, que necesita "facturar para atajar la economía sumergida" que ha surgido a raíz de la declaración del estado de alarma, con profesionales que "acuden a dar sus servicios a las casas sin poder hacerlo", denuncia.

Cuando se esclarezca la fecha correcta en la que los salones de belleza puedan reanudar su actividad, será cada propietario el que decida si abrir o no. "Hay muchos socios que ven precipitada la medida porque el virus aún no está totalmente controlado".