Capital Privado: qué es, ventajas, requisitos y mucho más

Las empresas optan cada vez más por el capital privado para su actividad financiera. Con la cantidad de organizaciones que desean participar en aquellos proyectos que parecen merecer la pena desde una primera instancia, nos encontramos ante un recurso que puede ser altamente beneficioso para sus impulsores.

Buscando socios activos que agreguen valor al negocio, siempre existe una posibilidad para la creación de empleo, conseguir mejores profesionales y hasta institucionalizar el sitio en el que estamos creyendo pero, ¿por qué se hacen tan importantes este tipo de inversiones en las marcas?

¿Qué es el capital privado?

Se conoce como capital privado a la aportación de recursos financieros de forma temporal a las empresas a cambio de una participación. Principalmente con vistas a las de alto crecimiento, el activo económico puede estar de tres a diez años mientras que lo que ésta recibe puede ser en alto valor o con un porcentaje más bajo.

Con un potencial añadido desde el inicio, el negocio no solo cuenta con el empujón económico para echar a andar sino que además tiene asesoramiento ante problemas concretos, credibilidad frente a terceros y unos programas de formación con los que todo el equipo estará altamente preparado. ¿Crees que alguien te dará más por menos?

¿Cuáles son los beneficios del capital privado?

Ahora que sabemos qué es el capital privado y por qué las empresas lo contratan tanto, lo siguiente será valorar cuáles son las ventajas a las que está sujeto. Si los negocios lo tienen tan presente será porque funciona pero, ¿te has parado a pensar cuáles son sus beneficios reales? A continuación te dejamos con algunos de ellos:

Administración del riesgo

Cuando nos han inyectado una dosis de activos económicos, las personas que están detrás saben perfectamente cuáles son los riesgos que se pueden correr. Esto, lejos de ser un problema, se presenta como una solución ante cualquier situación que no podamos manejar con el dinero y/o la inversión.

Planificación estratégica

Gracias a que contamos con dinero para formación, los empleados del negocio estarán mucho más preparados, serán buenos profesionales en un futuro y aportarán un valor añadido a la empresa. Con esto, la planificación estratégica de ataque no solo es más segura sino que se hace de forma precisa.

Expansión geográfica

Si contamos con una cantidad de dinero de inicio, la expansión geográfica se hace mucho más rápida y evidente. Un negocio con recursos económicos también los tiene para investigar mercados extranjeros y meterse allí donde desea. Así, aprovechando la circunstancia, seguro que tú también podrás hacerte con el mercado que quieras.

Transparencia fiscal

Los proyectos que reciben este tipo de recurso económico cuentan con una transparencia fiscal mucho más fuerte que aquellos negocios que no la tienen. A ojo de las instituciones esto no solo es un beneficio sino un seguro de que allí se están haciendo las cosas bien y no hay intención de engañar a nadie.

Como vemos, el capital privado es una manera de apostar por esos sitios que creemos que prosperarán con el tiempo. Siendo un beneficio real tanto para la marca que lo recibe como para el socio que ha puesto el aporte, se puede decir que con una aportación de esa envergadura todos salimos ganando.