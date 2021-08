Ciudadanos recuerda que "sigue pendiente" la reforma de la Plaza de los Curtidores

El concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento, Lorenzo López, ha recordado que "todavía sigue pendiente de ejecutar la obra de reurbanización de la Plaza de los Curtidores", situada "en pleno corazón" del barrio de la Judería del Distrito Casco Antiguo, "a pesar del compromiso público que adquirió hace más de un año el equipo de gobierno del PSOE con los vecinos de la zona". En este sentido, ha lamentado "la falta de palabra" del gobierno municipal que, "lejos de ser capaz de encontrar una solución a los problemas urbanísticos de este espacio, ha hecho caso omiso a las constantes reivindicaciones de este grupo municipal y de las entidades vecinales del entorno", que "llevan ya demasiados años exigiendo una alternativa a las carencias que presenta la plaza en materia de accesibilidad y de conservación de todo el mobiliario público", ha señalado.

López ha explicado que "desde el grupo municipal de Ciudadanos ya presentamos un ruego al gobierno en la Comisión de Fiscalización del mes de junio del pasado año para que se ejecutaran las obras necesarias que permitieran recuperar el uso y disfrute de esta plaza por parte de las familias de la zona". Sin embargo, y aunque "desde el gobierno municipal se aseguró que se llevaría a cabo esta reurbanización", lo cierto es que "varios meses después de aquella petición el espacio seguía presentando los mismos problemas" y "no se habían producido avances en cuanto a la redacción del proyecto para la mejora del enclave". De hecho, "esta dejadez manifiesta" hizo que "en noviembre de 2020 nos viéramos obligados a volver a elevar otra pregunta al equipo de gobierno para que aclarase los motivos de aquel retraso" y, sobre todo, para que "fuese capaz de comprometer una fecha y plazos concretos para el inicio de los trabajos", ha indicado.

El concejal de la formación naranja en el Consistorio hispalense ha añadido que, "por desgracia, todo lo que prometió entonces el gobierno municipal sigue sin ejecutarse" y "ya forma parte del amplio listado de promesas incumplidas por el Ayuntamiento". Todo ello ha provocado que "a día de hoy la Plaza de los Curtidores siga presentando las mismas carencias de aquel momento", que, "lejos de mejorar, incluso han ido a más" y que la convierten en "un lugar con graves problemas de limpieza, falto de mobiliario urbano y sin ningún tipo de alternativas para el ocio de las familias del barrio". Además, y por si no fuera suficiente, "en las últimas semanas se ha añadido el problema de las concentraciones de jóvenes para beber alcohol en la vía pública", que "están provocando un exceso de ruido que se hace insoportable durante las noches", así como "un aumento de la inseguridad y de la basura acumulada en el suelo", ha advertido.

López Aparicio ha recordado que "el principal problema de esta plaza sigue estando en la fuente central", que "años después continúa sin funcionar" y que, además, "llega a representar un verdadero peligro para los niños y las familias que acuden a disfrutar de este espacio". Así, ha explicado que, "al tratarse de una fuente diseñada en origen con diferentes niveles de altura y no estar en funcionamiento, hay muchos pequeños que se acercan hasta ella para jugar y que de forma involuntaria pueden sufrir una caída". Y es que "a la ya histórica falta de uso se suma, por si fuera poco, el hecho de que no cuente con ningún sistema de protección alrededor que evite estas situaciones de riesgo", a pesar de "las continuas reclamaciones de los vecinos". Con todo, ha exigido al equipo de gobierno que "no siga mareando la perdiz" y "concrete de una vez si verdaderamente tiene un proyecto para la reurbanización de la Plaza de los Curtidores", que "se merece volver a ser ese lugar seguro para el ocio de los vecinos que acuden a disfrutar de ella", ha concluido.