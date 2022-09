Claves para elegir la mejor compañía de luz y gas

Los máximos históricos alcanzados en el precio de gas y de la luz ha forzado a muchos consumidores a plantearse un cambio de compañía. En este sentido, antes de cambiar de comercializadora, hay que prestar atención a toda la información ofrecida por TodoLuzyGas para conocer las expectativas reales de ahorro

A la hora de contratar el servicio de luz y gas, hay que considerar las ofertas de todas las compañías que hay en el mercado actual. Algunas de las preguntas que con más frecuencia se plantean los consumidores son: ¿Cuál es la compañía más barata? ¿Qué incluyen las tarifas? ¿Cuánto se paga realmente a final de mes? ¿Esconden algo engañoso en la letra pequeña? ¿Existe compromiso de permanencia?

La liberación del mercado de las comercializadoras de luz ha supuesto que aparezcan en el mercado numerosas compañías, por lo que los consumidores se encuentran bastante perdidos y tienen siempre la sensación de que se les pasa algo. No cuentan con la certeza de estar eligiendo la oferta mas ventajosa. Afortunadamente, existen portales como los de TodoLuzyGas que proporcionan a los usuarios toda la información sobre tramites y ahorro de luz que necesitan conocer para acertar a la hora de contratar con la compañía más interesante en cada momento.

Estas son algunas de las claves para elegir con acierto la compañía de luz y gas con la que suministrar la energía en el hogar.

Tipo de comercializadora

Las comercializadoras de luz y gas pueden pertenecer al mercado regulado o al mercado libre. El mercado regulado por el Gobierno establece el precio en función de la oferta y la demanda diaria. Por el contrario, el precio de las tarifas de mercado libre lo marca cada compañía y pueden incluir ofertas y descuentos. No obstante, elegir una u otra para que sea más rentable va a depender en gran medida de los hábitos de consumo de cada usuario, las horas en que más necesita utilizar la energía, su capacidad para adaptarse o no a los tramos horarios más baratos impuestos por el Gobierno…

Energía verde renovable

La sociedad vive una crisis medioambiental sin precedentes. Los hábitos de consumo y el modelo de vida que impera en el mundo desarrollado no es nada respetuoso con el entorno natural. Ya no solo están en peligro numerosas especies, sino que el planeta Tierra necesita ayuda para no entrar en colapso. La temperatura global aumenta y, a menos que se tomen medidas ya, la propia especie humana sufrirá terribles consecuencias.

Cada ciudadano debe tomar cartas en el asunto, empezando por ser conscientes de esta realidad y encaminando sus pasos hacia un modo de vida más sostenible. En el tema que ocupa este artículo, el de las comercializadoras de energía, se aconseja apostar por aquellas comprometidas con el medioambiente, que suministre luz verde certificada y contribuya a frenar el cambio climático. Está en manos de cada consumidor contribuir en la sostenibilidad ambiental y sumarse al ahorro energético responsable.

Tipos de tarifas

Los usuarios también tienen grandes dificultades a la hora de entender cuántos y como son los tipos de tarifas que hay, tanto de luz como de gas, qué es lo que incluyen o si la contratación implica un tiempo de permanencia. Cuantos más datos se tengan, más fácil será tomar una buena decisión, compararlas detenidamente y elegir la mejor opción par cada caso. Para ampliar la información sobre tramites y ahorro de gas, tan solo hay que entrar en TodoLuzyGas, el mejor site para comprar las tarifas de luz y gas de internet.

Transparencia

Para los consumidores lo más importante es conocer con claridad qué van a pagar a final de mes en cada factura. Esa es la clave para poder ahorrar y cambiar de compañía o tarifa si aparece una que cubra las necesidades que se tienen en cada momento. Las facturas deben ser claras y mostrar a qué corresponde cada concepto que se paga. De hacer una buena elección y leer bien el contrato antes de firmar dependerá el no llevarse sorpresas desagradables a final de mes.

Atención al cliente

Otro factor muy valorado por los usuarios es elegir una compañía que ofrezca un buen servicio de atención al cliente, tanto para resolver cualquier duda que pueda surgir durante el proceso de alta como para las incidencias o consultas que aparezcan una vez que ya se es cliente. Así mismo, debe ofrecer un trato cercano y accesible que se agradecerá a lo largo del tiempo, con diferentes canales de comunicación.

Proceso de alta

Por último, es de valorar que la compañía elegida ponga fáciles los trámites y el papeleo, pues es algo con lo que muchos consumidores se suelen desesperar. En este sentido, hay que optar por una comercializadora en la que darse de alta sea un proceso fácil, ágil y rápido.