El Colegio de Arquitectos premia a Jardines del Este en Sevilla como mejor 'residencial plurifamiliar'

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla ha otorgado uno de sus premios COAS Arquitectura y Sociedad 2023 al edificio de 134 viviendas Jardines del Este, que se ha alzado con el primer premio en la categoría “residencial plurifamiliar”.

Proyectado por Cordón & Liñán y Promovido por Habitat Inmobiliaria, Jardines del Este destaca por su diseño moderno y arquitectura funcional, con amplias zonas comunes que incluyen jardines, piscina, juegos infantiles y áreas de esparcimiento para sus propietarios. La constructora Jarquil construye.

No es el primer reconocimiento que obtiene este inmueble, que recientemente fue nominado por Archdaily, la web de arquitectura más visitada del mundo, al premio “Building of the Year”, que reconoce a los mejores edificios del año en aspectos tan destacados como la innovación o la sostenibilidad.

La ceremonia de entrega de estos galardones, centrados en mostrar a los más destacados exponentes de la arquitectura de Sevilla, así como promover la arquitectura como herramienta de mejora de la vida de las personas, tendrá lugar el próximo 20 de abril. Pulse aquí para ver el detalle de V edición de los Premios COAS Arquitectura & Sociedad 2023.

Salvador Martínez Gordo, delegado de JARQUIL en Andalucía Occidental, se ha mostrado agradecido por un premio que considera “un gran éxito para cuantas personas integramos Jarquil, y que viene a reforzar, si cabe, la motivación e ilusión con la que afrontamos cada trabajo”.

Sobre JARQUIL

Con más de 35 años de experiencia, JARQUIL basa su filosofía de trabajo en el cumplimiento estricto de sus compromisos, a través de un servicio de construcción innovador y sostenible, que prioriza la satisfacción de clientes y trabajadores. Con sede social en Madrid, cuenta con oficinas fijas además en Sevilla, Málaga, Almería, Melilla y Rabat, desde las que coordina su labor en España y Marruecos.

JARQUIL ejecuta obras de construcción y rehabilitación de todo tipo, tanto públicas como privadas: obra civil, edificación industrial y logística, promociones inmobiliarias, viviendas exclusivas (como villas y chalets), hoteles, infraestructuras deportivas, colegios y, en general, obras de cualquier tipología y volumen. Esa experiencia, unida a sus estrictos controles al servicio de la calidad, el plazo y la sostenibilidad, la convierten en la solución idónea para el desarrollo de cualquier proyecto de construcción.